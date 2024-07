Odličen slovenski olimpijski debi, zaradi Tončka je zastal dih

Dolgo je zlata generacija slovenskih odbojkarjev čakala na olimpijski debi in ga dočakala ob koncu drugega dne iger v Parizu, ko je Kanado premagala s 3:1 v nizih in vpisala prvo zmago. Začelo se je sijajno, Slovenija je povedla s 5:2, sledil je šok. Ob padcu sta se zaletela Gregor Ropret in Tonček Štern, ki je takoj v bolečinah pokazal na levo dlan.

Slovenski igralci so se držali za glavo in gestikulirali zdravniški službi, naj vendarle pride na parket, zdelo se je, da je Štern v hudih težavah. V igro je na položaj korektorja prišel Rok Možič, ki je Tončka menjal že lani, ko je zaradi poškodbe moral izpustiti reprezentančno sezono.

Slovenci so ohranili mirno kri in tekmo pripeljali do srečnega konca. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

A tokrat na srečo ni bilo tako hudo, po nekaj minutah se je s povitim levim kazalcem Tonček vrnil ob parket, se nazaj ogrel in že sredi prvega niza vstopil v igro. Vidno je odleglo tudi njegovim soigralcem, ki so prestavili v višjo prestavo in prvi niz pripeljali do varne zmage s 25:21, v končnici je odlično serviral Klemen Čebulj.

V drugem je bila Slovenija še nekoliko boljša, o olimpijski tremi ni bilo sledi, Tine Urnaut je v svojem slogu pospravil nekaj težkih žog, Alen Pajenk je v bloku povzročal sive lase Kanadi, za 25:20 in vodstvo z 2:0 je z asom znova poskrbel Čebulj. V tretjem nizu so Kanadčani zaigrali bolje, v slovensko igro se je pripadlo nekaj napak in predolgih udarcev, večino niza so lovili nekaj točk zaostanka, a priključka niso uspeli ujeti in Kanada je s 25:20 dobila tretji niz.

Ko je bilo najbolj potrebno, je deloval tudi slovenski blok. Foto Annegret Hilse/Reuters

Sledil je četrti niz, Slovenci v prvi polovici še niso našli prave igre, pri 10:14 je zazvonil alarm in selektor Gheorghe Cretu je posredoval z minuto odmora. Poteza je učinkovala, Slovenija je pri 15:15 prišla do izenačenja, v zaključku niza pa je pretehtala slovenska kvaliteta, s 25:21 so tekmo odločili v svojo korist in vpisali prvo olimpijsko zmago.