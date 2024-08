Štiri vrhove na poti do zlata je Janja že osvojila

V nadaljevanju preberite:

V sončnem severnem predmestju Pariza se je olimpijski nastop Janje Garnbret začel popolno, edina je štirikrat priplezala na vrh balvanov in le manjša lepotna napaka, potrebovala je osem poskusov namesto štirih, jo je ločila od popolne stotice. »Pred tekmo sem bila povsem sproščena, želela sem le uživati, s prikazanim sem lahko zelo zadovoljna,« je bila prva ocena nasmejane Korošice, ki se je na balvanih znašla odlično, čeprav so jih domači postavljalci oblikovali povsem po željah Orianne Bretone.

»Eno leto sem se pripravljala le na ta nastop, od lanskega Berna, kjer sem se uvrstila na olimpijske igre. Zdaj je nastop končno tu, plezala sem s pravo energijo, bila prava Janja in se imela 'fajn',« je prvi del polfinalnega nastopa v olimpijski kombinaciji ocenila Garnbretova. Na olimpijskih igrah tekmuje le 20 plezalk, zato kvalifikacij ni bilo, v dveh polfinalih na balvanih in v težavnosti se potegujejo za osem finalnih vozovnic.

Prvi del je brez napake opravila le Janja, ki se znova ni obremenjevala s tekmicami. »V izolacijski sobi se nič ne sliši, po vsakem balvanu pa si takoj prižgem glasbo in ne poslušam, kaj se dogaja zunaj, sem v svojem svetu. Tik pred prvim balvanom sem občutila malo pozitivne nervoze in živcev,« povsem mirna ni bila niti svetovna plezalka št. 1, a se to njenem plezanju ni poznalo. Do vrha prvega balvana je priplezala v pičlih 35 sekundah, v primerjavi s tekmicami se je zdelo, da ima na rokah lepilo, tako enostavno in zanesljivo je izgledalo njeno plezanje.