Zormanovi borci proti Švedom, zmaga odpira vrata četrtfinala

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo danes odigrala tretjo tekmo skupinskega dela olimpijskega turnirja. Ob 16. uri bo v Parizu tekmica Švedska. Skandinavski predstavniki so favoriti, a so v slovenskem taboru prepričani, da lahko s pravim pristopom in energijo tudi najboljšim reprezentancam povzročajo ogromno težav. Slovenija in Švedska sta se nazadnje srečali januarja na EP v Nemčiji, kjer so bili Švedi v prvi tekmi drugega dela v Hamburgu zanesljivo boljši.

Da so Slovenci neugodni tekmeci, so deloma na svoji koži občutili tako Španci, ki so se sicer zaradi številnih slovenskih napak vrnili in premagali Slovenijo v prvem kolu, kot tudi Hrvati, proti katerim so varovanci selektorja Uroša Zormana obrnili potek dvoboja in v končnici tudi relativno zanesljivo slavili, je poročala STA.

Deana Bombača v Parizu spodbuja žena Tjaša. FOTO: Paul Childs/Reuters

Z dvema osvojenima točkama pred zadnjimi tremi dvoboji so Slovenci na dobro zastavljeni poti, da si zagotovijo nastop v Lillu, kjer bodo prihodnji teden potekali izločilni boji. Prvi tekmec na tej poti bo Švedska. Vsi igralci ji prepuščajo vlogo favorita, a to še nič ne pomeni.

»Zame osebno je švedska reprezentanca med top tremi. Na vseh igralnih pozicijah imajo vrhunske igralce. Igrajo neverjeten rokomet, ampak pred tekmo je rezultat vedno 0: 0 in bomo videli, kako bo po 60 minutah,« pravi levo krilo izbrane vrste Tilen Kodrin.

Aleks Vlah januarja ni bil kos Švedom. FOTO: Cathrin Mueller/ Reuters

Kot vselej je ogromno dela v srednjem bloku obrambe opravil Blaž Blagotinšek. Tokrat tudi v dvojcu z Matejem Gabrom, ki se je vrnil v kader po lažji poškodbi in odsotnosti na prvi tekmi proti Španiji.

Za zdaj je Blagotinšek ponosen na doseženo in zmago proti Hrvaški, v igri pa je še veliko rezerv. »Igrali smo okej, a dogajale so se napake. Zmanjšati moramo število tehničnih napak in zabiti, ko je treba,« pove visokorasli krožni napadalec.

Na zahtevnem turnirju se nalaganje napora pozna, dodaja, a je tega v zadnjih letih še kako vajen: »Pred nami je še kar nekaj tekem, še tri v skupinskem delu. Tempo je kar hud in noben nasprotnik ni lahek. Zdaj imamo Švede, ki so vrhunski. Potem Japonci in Nemci, tudi Japonci igrajo odlično. Toda treba je iti do konca, dati vse od sebe kot na zadnjih dveh tekmah. OI niso vsako leto. Rekli smo si, da damo zadnji atom moči,« še pristavi 30-letni član Flensburga.

Blaž Janc je blestel proti Hrvatom. FOTO: Damien Meyer/AFP

Načrt slovenskih rokometašev je jasen, korak za korakom, a v prepričanju, da lahko s pravim pristopom in energijo presenetijo tudi favorite.

»Škoda tiste prve tekme. Pozabili smo jo, imeli smo dovolj regeneracije in šli proti Hrvaški res 100-odstotno. Vemo, kakšni so Švedi. Vedno je bilo blizu, a nam je nekaj malega zmanjkalo,« o naslednjih tekmecih pove Miha Zarabec.

Zmaga proti Hrvaški jih ne sme odnesti, dodaja 32-letni srednji zunanji: »Švedska ima še hujši ritem kot Hrvaška in morali bomo pokazati še več. Če je kaj pozitivnega, je to, da se zavedamo, da še nihče ni na zares najvišji ravni, po drugi strani pa smo vsi začutili, da je bila energija prisotna in nas je visoko ponesla.«

V napadu sta v ponedeljek blestela predvsem Aleks Vlah in Blaž Janc. Slednji je več časa prebil na desnem zunanjem položaju, namesto na krilu, kar je zanj primarni položaj.

Uroš Zorman je bil zadovoljen po zmagi s Hrvaško. FOTO: Paul Childs/Reuters

»Želel sem potegniti ekipo za sabo, in kot vedno pravim, brez prave ekipe tudi tega ne bi mogel storiti. Obramba je bila vrhunska, Vlah odličen ... Da ne bom našteval zdaj celotne ekipe, energija je bila prava pri vseh. Če bomo tako nadaljevali, bo tudi favoritom zelo težko,« dodaja izvrstni levoroki rokometaš.