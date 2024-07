Velika in sladka zmaga, padli Hrvati; Miha Zarabec: Ne bomo se ustavili pri tem

V nadaljevanju preberite:

Eno od štirih najbolj pomembnih in sladkih zmag proti Hrvaški so v dvorani številka 6 v Parizu dosegli slovenski rokometaši. S prvo so se sredi Zagreba na EP zavihteli na prve olimpijske igre leta 2000. Druga jim je na domačem euru 2004 odprla vrata do finala in srebra. Tretja jim je po srhljivki prav v Parizu prinesla bronasto kolajno na EP 2017. Tokratna je bila precej podobna in daje upanje nastop v izločilnih bojih v Lillu.

Kdo se je najbolj izkazal v reprezentanci Uroša Zormana, kdo so bili strelci, kako je potekal sosedski derbi? Kaj so po tekmi povedali Blaž Janc, Blaž Blagotinšek in Miha Zarabec? Kaj čaka fante v nadaljevanju?