Slovenci enotni v razočaranju: Premagali smo sami sebe

Veliko so si slovenski rokometaši obetali od tekme s Španijo, s katero so imeli nekaj neporavnanih računov. Kljub zgodni uri so bili Slovenci od prvega sodnikovega žvižga zelo motivirani, prvih 40 minut so bili boljši tekmeci, nato pa je sledil mrk v napadu in prva zmaga je pripadla Španiji, ki je slavila s 25:22. Pri Slovencih je bilo razočaranje veliko.

»Premagali smo sami sebe, tu nimam kaj dodati,« je bil vidno jezen Blaž Janc, nato pa vendarle nadaljeval: »Izgubili smo preveč žog v napadu in Španci so zadevali iz protinapadov, to smo jim dovolili, čeprav so bili na postavljeno obrambo nemočni.« Njegovi ekipni kolegi so v mešano cono prišli z nekoliko bolj hladnimi glavami, kapetan Jure Dolenec je tekmo ocenil takole: »Odigrali smo najboljšo tekmo po januarju, borili smo se na pravi način, pokazali smo ogromno energije, zato si nimamo kaj očitati, čeprav smo razočarani. Gonzalo Perez de Vargas je zame najboljši vratar zadnjega desetletja, v vsakem polčasu je ubranil 5, 6 'zicerjev' in tu je nastala razlika. Ustvarjamo si lepe priložnosti v napadu, a jih ne realiziramo in to enostavno moramo izboljšati. Pred nami so še štiri tekme, bomo videli, kaj nam bodo prinesle.«

Gonzalo Perez de Vargas je spet nagnal strah v kosti slovenskim igralcem. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Dolenec je izpostavil izjemnega Gonzala Pereza de Vargasa, ki je v prvem polčasu nagnal Slovencem strah v kosti, a mu je z enako mero odgovoril Klemen Ferlin na drugi strani. Slovenija je v prvem polčasu odigrala vrhunsko obrambo in Špancem dovolila le osem golov, vodstvo z 11:8 bi lahko bilo tudi višje, če ne bi Slovenci zapravili štirih stoodstotnih priložnosti.

Tudi v drugem delu so varovanci Uroša Zormana začeli dobro, nato pa je sledil mrk, ki je za Slovence neizbežen na vsaki tekmi. »Že v prvem polčasu smo imeli težave v napadu, a smo jih prekrivali z dobro obrambo. Nato smo preprosto izgubili preveč žog in Španiji dovolili, da dosega gole iz protinapadov, čeprav so se mučili z našo postavljeno obrambo. Izgubili smo dvakrat več žog kot tekmeci in to je odločilo,« je dodal Aleks Vlah. Španija je proti Sloveniji dosegla sedem zadetkov iz protinapadov, Slovenci (po uradni statistiki) niti enega ...

»Če bi vedel, zakaj se nam nenehno dogajajo te črne minute, bi to že odpravili ... Škoda, v prvem polčasu smo imeli vse pod nadzorom, potem pa smo jim v minuti podarili tri žoge in Španija nas je ujela. Iz prvega polčasa bomo morali črpati pozitivne stvari, ni nam šel na roke niti sodniški kriterij, s sodnicama (dvojčici Bonaventura) imamo kar nekaj izkušenj, a tako pač je. Morali bomo biti boljši,« je svojo oceno videnega dodal selektor Uroš Zorman.

Iz dobre obrambe lahko Slovenci črpajo optimizem za nadaljevanje turnirja. FOTO: Aris Messinis/AFP

Slovenci so si za uvod želeli zmago, a so ostali praznih rok. V skupinskem delu jih čakajo še štiri tekme, v četrtfinale napredujejo najboljše štiri reprezentance iz vsake skupine. Naslednji nasprotnik v ponedeljek bo Hrvaška. »Zelo dobro se poznamo, tu skrivnosti ni. Oni nas bodo tepli, mi jih bomo morali še bolj, od začetka moramo biti agresivni in jim pokazati, da jim ne bo lahko, da bodo vedeli, kam so prišli. V kakovosti razlike ni, odločala bo želja in tu moramo biti boljši,« agresivno srečanje pričakuje Miha Zarabec.

Tekma s Hrvaško bo na sporedu v ponedeljek ob 11. uri, Slovenci bodo imeli na voljo 48 ur za regeneracijo in pripravo na sosedski dvoboj.