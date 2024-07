Slovenci prerešetali Hrvate in se približali četrtfinalu

Slovenska rokometna reprezentanca je v izjemno pomembni tekmi skupine A premagala Hrvaško z izidom 31:29 (13:13) in tako naredila korak proti napredovanju v izločilne boje olimpijskega turnirja v Parizu. Najboljša strelca v ekipi selektorja Uroša Zormana sta bila Blaž Janc in Aleks Vlah s po 8 goli.

Slovenija se bo v nadaljevanju turnirja pomerila še s Švedsko (sreda, 16.00), z Japonsko in Nemčijo. Najboljše štiri izbrane vrste iz skupine A se bodo uvrstile v četrtfinale in se nato preselile v Lille, kjer jih na stadionu Pierre Mauroy med 7. in 11. avgustom čakajo izločilne tekme z najboljšimi štirimi iz skupine B. V njej so Francija, Danska, Norveška, Madžarska, Egipt in Argentina.