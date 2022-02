Geopolitika olimpijskih krogov

V nadaljevanju preberite:

Ko je na pekinški stadion, poimenovan Ptičje gnezdo, prejšnji petek prikorakala desetčlanska reprezentanca Ukrajine, je ruski predsednik Vladimir Putin zatisnil oči. Sedel je sam v prvi vrsti tribune, rezervirane za posebej pomembne tuje goste, in z rokami, prekrižanimi v naročju, deloval tako, kot da je prav takrat za hip zadremal.

Ali pa je bil morda slabe volje? Malo pred tem se je polne štiri ure pogovarjal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. In čeprav se je njuno srečanje brez mask končalo s skupno izjavo, o kateri so številni analitiki ugotovili, da je prinesla »seizmične spremembe« v svetovno ureditev, so posamezni diplomati razkrili, da je Putin iz Velike palače narodov odšel slabe volje. Tako slabe, da je zatisnil oči, ko je pred njim zavihrala zastava države, ki je bila v tem trenutku v središču pozornosti globalne javnosti, kot kamen, v katerega se bo neizogibno spotaknila njegova Rusija ali ves zahodni blok.