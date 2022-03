Jerneja Slivnika so ustavile slabe razmere

Slovenski smučar Jernej Slivnik je končal nastope na paraolimpijskih igrah v Pekingu. V današnjem slalomu je odstopil na drugi progi, potem ko je imel po prvi deveto izhodišče. Paraolimpijski slalomski naslov si je privozil Jesper Pedersen, za katerega je bila to že četrta zmaga na teh igrah.

Danes se v Pekingu končujejo paraolimpijske igre. Popoldne po slovenskem času bo na vrsti še slovesnost ob koncu dogajanja na osrednjem stadionu v Pekingu.

Končana pa je že zadnja tekmovalna odločitev za edinega slovenskega udeleženca iger. Jernej Slivnik je, potem ko je pred dnevi končal na 13. mestu v veleslalomu, nastopil še na slalomski tekmi.

V zahtevnih razmerah na že precej načeti progi je začel s solidnim nastopom v prvi vožnji, ko je bil deveti. V drugi je nato dobro startal, se izognil nekaj težavam na progi in bil hiter, a je nato na začetku zadnje strmine naredil napako, povozil količek in moral odstopiti. Zahtevna proga in slabe snežne razmere so sicer botrovale številnim odstopom.

Razplet tekme nato ni bil presenetljiv; zlato je pripadlo vodilnemu po prvi vožnji, Norvežanu Jesperju Pedersenu, tudi že veleslalomskemu prvaku v kategoriji sedečih smučarjev, za katerega je bila to že četrta zlata medalja na teh igrah.

V drugi vožnji pa je odstopil tudi Nizozemec Jeroen Kampschreur, drugi po polovici tekme, s čimer je ostal brez medalje v tehničnih disciplinah, saj je z ničlo končal tudi veleslalom. Srebro je pripadlo njegovemu rojaku Nielsu de Langenu, bron pa si je priboril Italijan Rene de Silvestro, že srebrn v veleslalomu.