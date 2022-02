Novi kolajni za Slovenijo: srebro za Mastnaka, bron za Kotnikovo!

V slovenski reprezentanci proslavljajo še četrto in peto kolajno na olimpijskih igrah v Pekingu. Z njima sta navdušila deskarja Tim Mastnak in Gloria Kotnik, ki sta si v paralelnem veleslalomu priborila srebrno in bronasto kolajno.

V kvalifikacijah je bil med moškimi najhitrejši Sangho Lee, Mastnak, ki je za južnokorejskim zvezdnikom zaostal za 0,89 sekunde, napovedal s četrtim mestom. Košir (+ 1,62) je v izločilne boje napredoval z 11. dosežkom, medtem ko je Marguč z zaostankom 3,48 sekunde kvalifikacije končal na 25. mestu. Od uvrstitve med najboljših 16 sta ga ločili slabi dve sekundi.

Kotnikova je bila 14., za najhitrejšo češko zvezdnico Ester Ledecka je zaostala za 5,15 sekunde. V osmini finala je naša reprezentantka zanesljivo izločila 18-letno Japonko Cubaki Miki, Mastnak je bil hitrejši od Nemca Yannicka Angenenda, medtem ko je moral Košir v dvoboju za nastop v četrtfinalu priznati premoč 41-letnemu italijanskemu veteranu Rolandu Fischnallerju. Tako je 37-letni Tržičan prvič po Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018 ostal brez kolajne na olimpijskih igrah.

Gloria Kotnik si je z bronastim odličjem prideskala svoj največji uspeh v karieri. FOTO: Matej Družnik/Delo

Gloria in Tim sta bila uspešna tudi v nadaljevanju. V četrtfinalu je Kotnikova ugnala Nemko Carolin Langenhorst, Mastnak pa je premagal Poljaka Oskarja Kwiatkowskega. V polfinalu je bila 32-letna Velenjčanka za 0,21 sekunde počasnejša od Avstrijke Daniele Ulbing, leto mlajši Celjan pa je bil boljši od Rusa Victorja Wilda.

V dvoboju za tretje mesto je zatem Kotnikova, ki v svetovnem pokalu še nikoli ni stala na zmagovalnem odru, opravila še z Nizozemko Michelle Dekker. V ciljnem izteku se je držala za glavo, saj kar ni mogla verjeti, kaj ji je uspelo. Z bronasto kolajno se je Gloria, ki je lani postala mamica, veselila svojega največjega uspeha v karieri, kako zelo je srečna, pa so razkrivale tudi njene solze. Z zlato lovoriko se je po pričakovanju okitila Ester Ledecka, ki je bila v finalu hitrejša od Ulbingove.

Tim Mastnak si je prideskal prvo olimpijsko kolajno. FOTO: Matej Družnik/Delo

V moškem velikem finalu je moral Mastnak za 0,82 sekunde priznati premoč Benjaminu Karlu, najžlahtnejšo kolajno pa je naš as izgubil v spodnjem delu proge, v katerem je po vodstvu storil napako, ki jo je izkušeni Avstrijec s pridom izkoristil in ga prehitel. Takoj po prihodu v cilj je bil Tim videti razočaran, toda že kmalu je pri njem pretehtalo velikansko veselje.