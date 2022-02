Ne vem, zakaj mi oporekajo, da sem tudi jaz trener Glorie Kotnik

Za kolajni, ki sta ju na olimpijskih igrah v Pekingu osvojila deskarja Gloria Kotnik in Tim Mastnak, si lahko delček zaslug pripiše tudi Aco Sitar, inovator pri izdelavi podložnih deskarskih plošč. Sitar je izdelal plošče za vse moške dobitnike kolajn v Pekingu, Kotnikovi pa je pomagal tudi na drugih področjih.

Kot pravi Kotnikova, ji je veliko pomagal in odigral veliko vlogo pri njenem novem športnem rojstvu. Res mu nekateri to oporekajo, zato je tudi protestno zapustil sprejem v Kranjski gori, na katerega ga uradno nihče ni povabil. Njegovo potezo je obžalovala tudi sama deskarka, a še enkrat poudarila, da je njen trener in da si zasluži vso pozornost in spoštovanje.

S Kotnikovo je začel sodelovati po olimpijskih igrah v Sočiju

»Ne vem, zakaj mi nekateri oporekajo, da sem njen trener, mogoče je v ozadju politika. Glorii sem celo rekel, da se umikam iz te zgodbe. Ne gre se mi za denar, a nekateri bi lahko pokazali malce hvaležnosti,« je o dogajanju dejal Sitar.

»Res nisem trener ranga, kot sta njen oče Peter Kotnik ali Izidor Šušteršič, ki sta trenerja nacionalnih zvez. Ampak, ko sem razvil ploščo, sem ustvaril tudi tehniko deskanja. Sam sicer izhajam iz smučanja, začel sem izdelovati plošče za smuči, ker pa tovarne smuči ščitijo svoj razvoj, sem ustvaril še plošče za deske. Na deski sem sicer stal le enkrat, ne znam deskati, a znam opazovati in lahko dam tudi deskarjem kakšne nasvete,« meni Kamničan, strokovnjak, ki se je obrti naučil v Titanu, nadgradil pa s tehnologijo 3D in CNC.

Gloria Kotnik z družino po vrnitvi v Celje. FOTO: Leon Vidic

S Kotnikovo je začel sodelovati po olimpijskih igrah v Sočiju, kjer so njegovo ploščo uporabljali tako slovenski junak Žan Košir kot dobitnik dveh zlatih kolajn Vic Wild. Takrat je dobitnica bronaste kolajne iz Pekinga resno razmišljala, da konča kariero.

Sitar jo je povabil v njen štab, da bi sodelovala pri razvoju njegovih plošč in testirala opremo. Tako je nastalo sodelovanje, ki traja še zdaj. Kotnikova je opazila, da od njega lahko dobi pametne nasvete, pomagal ji je ustvariti tehniko, ki je potrebna za deskanje z ploščami Allflex.

»Opazujem karakteristike posameznih deskarjev in potem glede na njih tudi izdelam ploščo. Sem strojnik, vem, kako določen material reagira, vem, kakšna mora biti napetost in upogibna trdnost. Posvetoval sem se tudi drugimi strokovnjaki in nastala je plošča, v katero so zaupali Mastnak, Karl in Wild, videli so da jim ustreza in z njo tudi osvojili kolajno v Pekingu,« je dejal o dobitnikih medalj v moški konkurenci paralelnega veleslaloma Timu Mastnaku, Benjaminu Karlu in Vicu Wildu.

Ester Ledecka ni imela časa za testiranje

»Ploščo smo dali tudi Ester Ledecki, a ni imela časa za testiranje, zato je uporabila ploščo iz lanske sezone, sicer pa Čehinja že od začetka kariere uporablja moje. Smo v dogovorih, da tudi v smučanju uporablja Allflex,« je dejal Sitar in dodal, da ga je pri izdelavi nove plošče motivirala tudi odločitev Žana Koširja, za katerega je prav tako izdeloval plošče, a ga je dobitnik treh olimpijskih kolajn pozneje zapustil.

Gloria Kotnik z olimpijsko kolajno. FOTO: Leon Vidic

»Bil sem malce užaljen, a mi je dal dodaten motiv. Rekel sem si, da moram izdelati nekaj boljšega, kot imajo drugi, in to mi je tudi uspelo. Spreminjal sem notranjost plošče, skrivnost je v dvojnih vzmeteh, ki dajejo po zavoju dodaten pospešek,« je glavno karakteristiko nove plošče enostavno opisal strokovnjak.

»Ker je bila Gloria na porodniški, je novo ploščo testiral Mastnak, ki je bil Pekingu prav gotovo najhitrejši deskar, tudi zato, ker je lahko z novo ploščo deskal dva meseca pred drugimi. Kot zanimivost naj povem, da se je Wild, ko je zvedel, da lahko dobi testno ploščo letnik 2021/2022, iz Münchna pripeljal v Kamnik, nekaj ur preden je imel letalo za Peking,« je še dodal.

Glorija Kotnik po tekmi v paralelnem veleslalomu. FOTO: Matej Družnik

Oče nekdanje nadarjene smučarke Nives Sitar, zdaj Boltar, pa Kotnikovi ni le pomagal s ploščo in tehničnimi nasveti, odigral je tudi veliko vlogo pri njeni psihološki pripravi. »Dobil sem prave usmeritve od psihologa Romana Vodeba. Vsi njegovi napotki so delovali, njegove napovedi so se uresničile. V preteklosti je odnehala, preden je prišla do cone, v kateri bi se lahko poškodovala. Strah pred poškodbo je imela v glavi, zdaj pa se ga je znebila,« je dejal.

Materinstvo jo je sprostilo, glava je bila na pravem mestu

»Materinstvo jo je sprostilo, glava je bila na pravem mestu, pozabila je na vse probleme, ki so jo pestili v preteklosti. Deskati pa je vedno znala, v tehniki smo le nekoliko spremenili njen vertikalni položaj na deski,« je o delu z najboljšo slovensko deskarko povedal Sitar, ki se ob Kotnikovi spominja tudi časov, ko je delal s svojo hčerko.

»Glorio kličem 'roža', tako sem klical tudi Nives. A pri Glorii ne želim ponavljati napak, ki sem jih naredil pri hčeri. Mi je pa po bronu Kotnikove Nives dejala, da ji zgodba deskarke daje občutek, da je mogoče sama prehitro vrgla puško v koruzo in prehitro postavila smuči v kot. Nikoli si ne bom oprostil, da sem bil s hčerjo najbrž pretrd, morda je tudi moja krivda, da je prehitro nehala. Tako ni izkoristila svojega velikega potenciala,« se je na kariero hčere spomnil inovator.