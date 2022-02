Nika in Anamarija: vražji športnici za uspeh kariere

Šport je lahko tudi ljubezen na prvi pogled. Je življenjsko razmerje, v katero mora vsak profesionalni športnik vložiti veliko volje, vztrajnosti in discipline. Kariera vrhunskih športnikov je raznolika in nemalokrat spominja na divjo vožnjo na vlakcu v zabaviščnem parku. Najbolj neprecenljivi so seveda izjemni dosežki, rekordi in stopničke, vendar se v zakulisju uspešne športne kariere pogosto dogaja tudi prava drama. Ni vedno preprosto, nastopajo krizna obdobja, poškodbe, bolezni in slabši rezultati. In ravno v takšnih trenutkih mora športnik pokazati največ, predvsem pa mora zagristi in vztrajati – osredotočen na cilje in uresničitev svojih sanj.

Ko se otroške sanje uresničijo in ko se vsak dan posvečaš strasti, ki te že vse življenje žene naprej, se pojavijo prave priložnosti za zmagovalne trenutke.

In takšne trenutke te dni doživljata Nika Križnar in Anamarija Lampič – vražji slovenski junakinji, ki se na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu bojujeta za najboljša mesta.

Sledite svojim sanjam …

… vztrajajte in ne obupajte. Tako je pot do cilja odprta, ne glede na to, ali govorimo o športnih, poslovnih ali drugih dosežkih. Obe se strinjata, da je to pravi ključ do uspeha.

Pred letošnjim vrhuncem sezone v Pekingu smo jima zastavili enaka vprašanja, s katerimi sta nam pomagali razumeti, kako pomembna je v življenju vztrajnost in kako lažje je dosegati vedno nove zastavljene cilje, če te pri tem vodi strast.

Za obe bo to drugi nastop na največjem športnem tekmovanju.

NIKA KRIŽNAR: Vse je mogoče le, če boš vztrajen

FOTO: SKB

Kako je prišlo do odločitve, da ste se začeli ukvarjati s športom, in koliko ste bili stari?

S skoki sem se začela ukvarjati pri 8 letih. Začela sem na podlagi zgibank, ki so jih delili po šoli za dan odprtih vrat v mojem klubu. Sama sem se odločila, da bi začela trenirati, starša pa sta me pri moji odločitvi podprla.

Kako hitro ste ugotovili, da je to to, da je to vaša nova strast in način življenja? Kateri je bil tisti prelomni trenutek?

Že kot otrok sem kazala veliko zanimanje za ta šport, že sama po sebi sem bila precej trmast otrok, zato se me je ta šport hitro »prijel«. Prelomni trenutek je bil, ko sem se morala odločiti, kam se vpisati v srednjo šolo.

Kaj pa je bil tisti prelomni trenutek v karieri, ko je bilo morda težko, ko je bilo potrebno veliko volje in vztrajnosti in je ta trenutek odločilno vplival na vašo kariero?

Se mi zdi, da je pred vsako sezono potrebno veliko volje in vztrajnosti, da sploh lahko uspeš. Konkretnega prelomnega trenutka nimam, gotovo je bil, vendar se ga niti ne zavedam.

Kdo in kako vam je skozi kariero najbolj pomagal, da ste vztrajali in zdaj potujete v Peking?

Na prvem mestu seveda starši. Brez njiju ne bi bila v tem športu, če me ne bi toliko podpirala in vozila na vse treninge. Seveda tudi fant Aljaž Vodan, ki verjame vame in mi stoji ob strani vedno, kadar mi je hudo, ter mi hkrati da vedeti, da sem na pravi poti do uspeha. Prav tako trener Zoran Zupančič, ki je z mano v moji karieri že od začetka. In še vsi drugi, ki so vedno stali ob meni in z mano upali na dobre rezultate, ki jih je ogromno in jih je težko toliko našteti.

Vaš glavni nasvet vsem mladim, ki sledijo svojim sanjam (naj bo to šport ali kakšno drugo področje): kako naj vsak dan najdejo pravo motivacijo za nadaljevanje?

Tako bom rekla: nikoli ne obupati, tudi če misliš, da so le sanje. Vse je mogoče samo, če boš vztrajen in priden, pa naj bo to šola, služba, šport ... In bodi vedno zadovoljen s tem, kar imaš, in se veseli prav vsakega dneva posebej, saj je vsak dan nov dan za nove priložnosti.

ANAMARIJA LAMPIČ: ljubezen se je začela že v mali šoli

FOTO: SKB

Kako je prišlo do odločitve, da ste se začeli ukvarjati s športom, in koliko ste bili stari?

Bila sem v mali šoli, ko je v razred prišlo neko dekle in nam predstavilo tek na smučeh. Seveda sem bila ena od prvih, ki je dvignila roko, da bi se preizkusila v tem športu, saj se je dogajalo zunaj in jaz sem »zunanji« človek.

Kako hitro ste ugotovili, da je to to, da je to vaša nova strast in način življenja? Kateri je bil tisti prelomni trenutek?

Že takoj sem ga vzljubila, saj je to šport na prostem in že od malega sem bila rada v naravi.

Kaj pa je bil tisti prelomni trenutek v karieri, ko je bilo morda težko, ko je bilo potrebno veliko volje in vztrajnosti in je ta trenutek odločilno vplival na vašo kariero?

Najtežji trenutek je bil, ko so mi odkrili aritmijo srca. Takrat sem bila res potrta, vendar sem bila vseeno prepričana vase, da še nisem vega pokazala.

Kdo in kako vam je skozi kariero najbolj pomagal, da ste vztrajali in zdaj odpotujete v Peking?

Predvsem starši, fant in trener.

Vaš glavni nasvet vsem mladim, ki sledijo svojim sanjam (naj bo to šport ali kakšno drugo področje): kako naj vsak dan najdejo pravo motivacijo za nadaljevanje?

Naj ostanejo takšni, kot so, in naj verjamejo vase.

Mi smo z vami, tudi če smo doma! Tako pravijo glasni slovenski navijači in temu pritrjujejo tudi v SKB banki, ki je že skoraj 30 let glavni pokrovitelj slovenske olimpijske reprezentance. Ponosno podpirajo slovenske olimpijce, ki s svojim trudom in vztrajnostjo dokazujejo, da uspeh ni zgolj naključje, temveč je sosledje več pravilnih odločitev. Prav predanost, odrekanje in trdo delo so glavne lastnosti, ki naše olimpijce pripeljejo do začrtanih ciljev in uresničitve njihovih sanj. Z novo zimsko olimpijsko kampanjo želijo v SKB banki izkazati podporo našim olimpijcem, ki bodo na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu spet nastopali brez podpore domačih navijačev. Ob tem pa jim enoglasno sporočajo: »Mi smo z vami, tudi če smo doma!«

