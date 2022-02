Novo leto v znaku tigra

Kitajski horoskop sestavlja dvanajst živali zodiaka. To so podgana, bivol, tiger, zajec, zmaj, kača, konj, koza, opica, petelin, pes in prašič. Danes je po kitajskem koledarju prvi dan novega leta, ki bo v znamenju tigra.

Na Kitajskem veliko dajo na svoj horoskop (kitajsko shengxiao), številni verjamejo, da sta njihovo življenje in usoda povezana s tem, v katerem znamenju so rojeni. Pri tem pa ne gre zanemariti še vpliva letnega časa, ure rojstva in lune v času rojstva. Po kitajskem horoskopu naj bi se značilnosti živali iz znamenj v določenih značajskih potezah odražale tudi v človeku.

Vsa znamenja so povezana s kitajskim koledarjem, saj za razliko od zahodnjaškega horoskopa, ki ima astrološka znamenja zbrana v enem letu, na Kitajskem simbol vlada eno leto. Začne se s kitajskim novim letom, to pa je konec januarja ali v začetku februarja.

Olimpijsko leto 2022 se je na Kitajskem začelo danes in bo trajalo bo do 21. januarja 2023, ko bo Kitajska vstopila v leto zajca.

Kako ugotoviti, v katerem letu je vladal posamezni kitajski astrološki znak ali žival? Zelo preprosto, obstajajo številne tabele, ki kitajske zodiakalne simbole povežejo z leti, nekaj več dela z iskanjem svojega znamenja bodo imeli le tisti, ki so rojeni konec januarja ali v začetku februarja.

Začetek kitajskega leta namreč ni povezan s trdnim datumom, ampak je odvisen od luninega koledarja (in se giblje v razponu od 21. januarja do 21. februarja), zato morajo te osebe poiskati natančnejše podatke za leto rojstva, da bi lahko natančno ugotovile, katero žival predstavljajo v kitajskem horoskopu.

Kitajska zodiakalna znamenja imajo številne osebnostne značilnosti. Za tigra recimo velja, da je odrezav, iznajdljiv, spreten, prilagodljiv in prijazen. Vsako znamenje ima tudi svoje srečne številke, ponavadi dve ali tri, pa srečne barve in celo srečne strani neba. Seveda obstaja tudi negativni seznam vseh teh stvari, ki so za posamezno znamenje nesrečna.

Kdor trdno verjame v horoskop, bo morda pred resnejšim razmerjem preveril tudi, ali je parter/ica v sozvočju znamenj. Pred poroko na Kitajskem postopek preverjanja združljivosti dveh oseb glede na zodiakalno znamenje opravijo številni pari.

Kar se tiče koledarja, je za Kitajce njihovo novo leto zelo pomemben datum. Pravzaprav eden največjih praznikov, v tem času imajo nekakšne mini počitnice, številni vzamejo dopust. Tradicija veleva, da naj bi Kitajci to obdobje preživeli v krogu družine. Zato je bilo v preteklih letih in desetletjih kitajsko novo leto tudi čas »selitve narodov«, ko so milijoni Kitajcev potovali iz enega dela države v drugega, pridružili pa so se jim še številni rojaki iz tujine.

Celotno dogajanje, povezano z novim letom, se na Kitajskem konča s festivalom luči (Yuanxiao), ki pade na 15. dan prvega lunarnega meseca kitajskega koledarja. Letos je to 15. februar, ko bodo ulice kitajskih mest in vasi preplavili obiskovalci, občudovali bogato okrasje, jedli tradicionalne sladke riževe kroglice in občudovali ognjemete.