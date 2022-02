Portret: Žan Kranjec

Kdo je Žan Kranjec, srebrni športnik z olimpijskega veleslaloma v Pekingu? Rojen je bil 15. novembra 1992, prihaja iz naselja Bukovica pri Vodicah, visok je 176 cm in tehta 77 kg. Je član Smučarskega društva Novinar, njegov trener je Klemen Bergant.

Njegovi največji uspehi so srebrna kolajna iz Pekinga 2022, četrto mesto iz Pjongčanga 2018, 23. mesto v Sočiju 2014, v vseh treh primerih je šlo za veleslalom. Na svetovnih prvenstvih ima 5. mesto (Are 2019) in 6. mesto (Cortina d'Ampezzo 2021), ob tem pa tudi dve zmagi v svetovnem pokalu, prizorišči sta bili Adelboden 2020 in Saalbach-Hinterglemm 2018.

Žan Kranjec velja za vselej prijaznega sogovornika, umirjenega športnika, močno je garal za ta olimpijski uspeh. Njegovi hobiji so igranje tenisa in nogometa, uživa tudi v vseh vodnih športih.