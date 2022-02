Prve bitke na tekmovališču v curlingu

Čeprav bo uradno odprtje zimskih olimpijskih iger v Pekingu v petek ob 13.00 po slovenskem času, se tekmovanja začenjajo že danes. Kot prvi bodo olimpijska tekmovališča preizkusili igralci curlinga v mešanih dvojicah, začeli bodo skupinski del tekmovanja.

Danes se bosta v skupini A merili Švedska in Velika Britanija, v B Avstralija in ZDA, v C Norveška in Češka, v D pa Kitajska in Švica. Na prejšnjih igrah je zmagala Kanada pred Švico in Norveško.

Trening pa bodo opravili sankači, na prejšnjih OI so na oder za zmagovalce v tej posamični disciplini stopili Avstrijec David Gleirscher, Američan Chris Mazdzer in Nemec Johannes Ludwig, vsi trije so tudi tokrat v konkurenci.

V četrtek pa bo tekmovalnih aktivnosti na olimpijskih prizoriščih še več. Nadaljevalo se bo predtekmovanje v curlingu v mešanih dvojicah, hokejistke bodo začele svoj turnir, v skupini A bosta igrali tudi prvi favoritinji prvenstva ZDA in Kanada. Prva bo igrala proti Finski, druga pa proti Švici. V skupini B sta v 1. krogu na sporedu obračun Češka – Kitajska in Švedska – Japonska.

Kvalifikacije pa čakajo smučarke in smučarje prostega sloga na grbinah.

Trenirali pa bodo spet sankači, ob tem pa tudi skakalke, med katerimi bodo tudi Urša Bogataj, Ema Klinec, Nika Križnar in Špela Rogelj, ter skakalci, kjer bodo od Slovencev Peter Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos in Cene Prevc, prvič pa bodo olimpijsko smukaško progo preizkusili alpski smučarji. Po njej se bodo od Slovencev predvidoma spustil Boštjan Kline, Nejc Naraločnik in Miha Hrobat.