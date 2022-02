Robert Hrgota: Sedem odličnih skokov od osmih

Druga in zadnja posamčina tekma na olimpijskih igrah v smučarskih skokih na veliki skakalnici je bila za Slovence moštveno zelo uspešna in jih je postavila v vlogo prvih favoritov za ponedeljkovo tekmo, toda v igri je bila tudi kolajna. Timi Zajc je bil osmoljenec zelo izenaćčene tekme, v kateri sta bila korak pred vsemi le zmagovalec Marius Lindvik in drugi Rjoju Kobajaši.

Kaj so povedali v našem taboru?

Robert Hrgota, trener: »Na tej tekmi je bilo od naših 8 skokov kar 7 odličnih, mogoče si je le v finalu malo slabši skok privoščil Timi, povrh pa tekmeci niso storili napak. Lindvik in Kobajaši sta izstopala, za 3. mesto se je vnel res hud boj. Škoda, še vedno imamo zelo lepo 6. mesto, še trije fantje so med 12. Je kar držala tista moja napoved o 15 kandidatih za kolajno in med njimi so bili štirje naši skakalci. Morda bi se v prvi seriji lahko razpletlo bolje glede Lovra in Petra v prvi seriji, te male napake so nas stale kolajne. Lahko pa samozavestno nastopimo na ekipini tekmi, zavedamo se, da sodimo v ožji krog favoritov, zato se lahko veselimo ponedeljka. Za ta dan delamo že več sezon. V nedeljo bo Timi prost, za Lovra in Petra se bomo še odločili, Cene in Anže pa se bosta pomerila na tem treningu za končno postavo ekipe.«

Robert Hrgota. FOTO: BlaŽ Samec

Timi Zajc: »Uvrstitev na 6. mesto olimpijske tekme je lep uspeh, ampak imel sem priložnost za krepko odmevnejši dosežek. Prvi skok je bil res super, eden mojih boljših, v drugem pa sem storil minimalno napako, ki si je na tako pomembni tekmi ne smeš privoščiti. Bila je to ena lepših tekem v sezoni, poštena za vse, nad razmerami se res ne moremo pritoževati. Med dvema serijama sem ostal miren, sproščen, zavedal sem se priložnosti. Res malenkostna napaka na mizi mi je vzela kolajno. pet fantov je imelo v drugo tisto, česar jaz nisem imel.«

Timi Zajc. FOTO: Blazž Samec/Delo

Peter Prevc: »Telemarka nisem naredil v prvem skoku, kar se na olimpijskih igrah ne sme zgoditi, če se želiš boriti za kolajno. Jeze je bilo precej, sama skoka sta bila sicer dobra, pravzaprav zelo dobra, a za stopničke je treba biti res odličen. Med obema serijama sem poskusil ostati miren in popraviti tisto, kar mi v prvo ni šlo. Na tej napravi se pristaja s posebne višine in če ne ujameš pravega časa, imaš težave. Dosegli smo na tej tekmi dober ekipni uspeh, manjka pa tisti lesk kolajne. Zdaj sta še dva dneva do konca skakalnega olimpijskega sporeda, treba je ohraniti zbranost še za naslednjih 48 ur.«

Peter Prevc. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Cene Prevc: »To sta bila moja dva najboljša skoka na teh olimpijskih igrah. In vesel sem, da se je to zgodilo zdaj, ko je bilo pomembno. Naučiti pa se bom moral telemark iz izteka izpeljati do konca. In točno to me je stalo, da moram zdaj v boj za mesto na ponedeljkovi ekipni tekmi. Prav vsak od fantov si zasluži biti pri moštvu, če pa bom skočil tako kot danes, mi ni kaj skrbeti.«

Cene Prevc. FOTO: Marko Feist/Delo

Lovro Kos: »Začel sem uživati na tej skakalnici in teh olimpijskih igrah. So pa bili nekateri tekmeci od mene še vedno boljši. Ne nazadnje so to zame prve olimpijske igre, z 11. mestom sem zelo zadovoljen. Tako kot sem se lotil te tekme, bom poskusil uživati tudi na ekipni preizkušnji.«