Šibka kodirna tehnika omogoča vpogled v osebne podatke

Strokovnjaki so odkrili varnostna tveganja v kitajski olimpijski aplikaciji My2022. Kot trdijo raziskovalci univerze v Torontu, ima aplikacija preprosto, a usodno šibko točko v kodirni tehniki, ki omogoča vpogled v osebne podatke uporabnika aplikacije, novico povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Športniki in drugi udeleženci iger, ki bodo na igrah v Pekingu med 4. in 20. februarjem, morajo uporabljati omenjeno aplikacijo za spremljanje zdravstvenega stanja zaradi epidemije covida-19.

Med drugim so v aplikaciji shranjeni podatki o zdravstvenem stanju, status precepljenosti, izvidi testov PCR, dnevno merjenje temperature v 14 dneh pred prihodom na Kitajsko, pa tudi podatki o potovanjih in potnem listu. Aplikacija pa ponuja tudi možnost pogovora in dopisovanja med uporabniki, pa tudi spremljanje podatkov z iger, drugih novic in vremena.

Po podatkih kanadskih raziskovalcev so odkrili tudi nabor besed, ki bi omogočil nadzor besedil in cenzuro. Med drugim so v tem naboru besede Tibet, pa Xinjiang in možne kritike tamkajšnjega komunističnega sistema, a tega iskalnika, ki je pogosto sestavni del aplikacij na Kitajskem, niso aktivirali.

Številni olimpijski komiteji po svetu so opozorili na tovrstna tveganja in svojim olimpijskim odpravam zagotovili nove prenosne telefone in tablične računalnike za čas iger, ki jih bodo uporabniki po igrah vrnili oziroma zavrgli.