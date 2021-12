Snežni topovi na Kitajskem bruhajo kot za stavo

Med vsemi, ki so tako ali drugače vpeti v največji športni dogodek te zime, februarske olimpijske igra na Kitajskem, je že čutiti napeto pričakovanje. Do velike predstave navzoče in kajpak vse ljubitelje zimskih panog po svetu loči le še malce več kot en mesec: igre bodo slovesno odprli 4. februarja, zastor pa nato spustili 20. februarja.

Prireditelji se bodo sicer za izpeljavo iger v eni najbolj suhih regij na Kitajskem v celoti zanašali na snežne topove in tako imenovani umetni oziroma tehnični sneg, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Nekaj več kot mesec dni pred odprtjem iger svetlo rumeni snežni topovi nenehno bruhajo drobne snežne kosmiče, da pripravijo teren za alpske smučarje v Yanqingu, prizorišču olimpijskih iger, oddaljenem skoraj 80 kilometrov od Pekinga. »Organiziranje olimpijskih iger v tej regiji je odklon, je neodgovorno,« obsoja geografinja Carmen de Jong z univerze v Strasbourgu, navaja AFP. »Lahko bi izvedli tudi olimpijske igre na Luni ali na Marsu,« se je ob tem pošalila.

Organizatorji trdijo, da topove poganja obnovljiva elektrika in da se bo voda po taljenju snega vrnila nazaj v zemljo.

Olimpijske igre v Pekingu bodo prve zimske, ki se bodo v celoti zanašale na umetno zasneževanje, čeprav so se pri izpeljavi prejšnjih, leta 2018 v Pjongčangu v Južni Koreji, že morali v 90 odstotkih zateči k umetnemu zasneževanju.

Takšen sneg je bolj kompakten in stisnjen kot naravni, zato je bolj odporen na višje temperature. Smučarski delavci se sicer izrazu umetni sneg izogibajo in raje uporabljajo izraz tehnični sneg, saj med izdelavo ne dodajajo nobenih umetnih snovi.