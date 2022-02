Tujci ne vedo za veliko, vroče utripajoče slovensko zimsko srce

V nadaljevanju preberite:

Vsi športno navdušeni ali obsedeni, kakor želite, so na trnih. Povsod po svetu se le sprašujejo: koliko kolajn bodo naši športniki osvojili na zimskih olimpijskih igrah, ki se danes slovesno odpirajo v Pekingu? Pri ameriški vestičarski agenciji Associated Press so tako napeli možgane in si pljunili v roke, s prsti po tipkovnici računalnikov, in predvideli nosilce odličij v vseh disciplinah sporeda zimskih olimpijskih iger. Agencija je Sloveniji predvidela osvojitev enega srebrnega odličja v Pekingu, malo za ambiciozne cilje zimskih športnikov na sončni strani Alp.