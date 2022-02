Zaradi pravnega zapleta preložili podelitev kolajn drsalcem

Tako je sporočilo Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) povzela francoska tiskovna agencija AFP. Kot je naknadno poročala ruska TASS, bi lahko šlo za primer dopinga med udeleženci. Na ponedeljkovi ekipni tekmi umetnostnih drsalcev so prepričljivo slavili predstavniki Ruskega olimpijskega komiteja, ki so za devet točk premagali drugouvrščene predstavnike ZDA in za 11 tretjeuvrščene Japonce.

A podelitev odličij, ki bi morala biti na sporedu včeraj, je brez pojasnila odpadla. V sredo pa je tiskovni predstavnik Moka Mark Adams sporočil, da je bila podelitev preložena, ker je v teku »pravni posvet« z Mednarodno drsalno zvezo. Ni jasno, za kakšno pravno zadevo gre, saj je Adams skrivnostno dodal, da so vanjo »vpleteni športniki, ki so osvojili kolajne«. Več podrobnosti ni izdal.

»Vsi delajo na tem, da bi zaplet čim prej rešili. Kot veste, se lahko pravna vprašanja včasih zavlečejo,« je dodal tiskovni predstavnik Moka. Po poročanju ruske tiskovne agencije TASS pa bi lahko šlo za primer dopinga med udeleženimi.

Dodaja izjavo trenerke ruskih umetnostnih drsalcev Tatjane Tarasove, ki je zanikala namigovanja o uporabi nedovoljenih sredstev med ruskimi športniki.

»To ne more biti res. Lahko kažejo s prstom proti nam, ampak mi smo vsi čisti,« legendarno trenerko povzema TASS. Če bi res šlo za uporabo nedovoljenih sredstev, bi to bil prvi primer dopinga na igrah v Pekingu.