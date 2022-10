Adžićeve borke med stopnjevanjem evforije že srbijo prsti

V nadaljevanju preberite:

Najsi bo Branka Zec, ki bo v ponedeljek dopolnila 36 let, ali Valentina Klemenčič, ki je letos dočakala dvajsetico, za vse članice slovenske rokometne reprezentance bo domače evropsko prvenstvo, ki se bo začelo čez deset dni, vrhunec v njihovih karierah. Priprave v Laškem so že v polnem teku, dodatno mero optimizma ob zboru pa je prineslo osem igralk Krima Mercatorja in selektor Dragan Adžić, katerim je močno odleglo po zmagi proti Brestu v ligi prvakinj.