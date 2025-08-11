Aljuš Anžič, rokometni Lamine Yamal, štel do 23 (VIDEO)

Triindvajset je magična številka v športu, med drugim jo je nosil košarkarska legenda Michael Jordan, pa tudi najboljši slovenski rokometaš Uroš Zorman. No, 23 golov je na tekmi svetovnega prvenstva do 19 let dosegel celjski biser, 17-letni Aljuš Anžič. A tudi to ni bilo dovolj za zmago proti Norveški v drugi tekmi glavnega dela, bilo je 37:37.

Slovenci vseeno ostajajo v igri za četrtfinale, jutri ob 14. uri se bodo v Kairu pomerili s Francozi, ki nimajo več možnosti za napredovanje. Slovenska reprezentanca, ki jo vodi Marko Šibila, potrebuje tudi (čim višjo) zmago Nemčije proti Norveški na tekmi, ki se bo začela prej, ob 11.45.

Anžič je dosegel 23 golov. FOTO: IHF

Proti Norvežanom so Slovenci s štirimi goli Anžiča ter po enim Tjaža Štalekerja in Maia Marguča povedli s 36:33, a vodstva niso znali zadržati. Anžič, ki je nedavno blestel tudi na prvenstvu do 21 let, je za 23 golov potreboval samo 25 strelov, dodal je še tri asistence. Pet golov je dodal Štaleker, štiri pa Marguč.

Predstava Anžiča, sina predsednice Celja Pivovarne Laško Alenke Potočnik Anžič, je navdušila rokometni svet, na IHF so ga poimenovali kar rokometni Lamine Yamal. Mladega zvezdnika je želela Barcelona, a je podpisal pogodbo s Celjem do leta 2028.