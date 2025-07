Celjski dragulj ostaja doma

Veliki up slovenskega rokometa Aljuš Anžič bo za Celje Pivovarno Laško igral do konca sezone 2027/28, so v sporočilu za javnost zapisali pri klubu iz knežjega mesta. Tega sicer zdaj kot predsednica vodi Aljuševa mama Alenka Potočnik, oče Aleš pa je pri moštvu trener vratarjev.

Komaj 17-letni Anžič je svojo nadarjenost pokazal na nedavnem svetovnem prvenstvu do 21 let na Poljskem, kjer je navdušil s svojo samozavestjo, tehnično dovršenostjo in učinkovitostjo ter tako postal tretji najboljši strelec zaključnega turnirja.

Celjska ekipa, ki je v minuli sezoni osvojila le četrto mesto v ligi NLB, je pri tem zapisala, da podpis pogodbe z obetavnim igralcem ne pomeni le formalne zaveze, temveč tudi jasen razvojni načrt. Anžič bo v prihodnjih sezonah postopno, a načrtno, prehajal v vidnejšo vlogo v članski ekipi.

»Vesel sem, da lahko svojo pot v članskem rokometu nadaljujem v klubu, kjer sem naredil svoje prve rokometne korake. Verjamem, da je pred mano zahtevna pot, a se kljub temu neizmerno veselim novih izzivov in dela. Prepričan sem, da je to dober in pravilen korak na moji nadaljnji rokometni poti. Želim se izkazati in dokazati po svojih najboljših močeh,« je dejal Anžič, ki je že na radarju številnih najboljših rokometnih ekip na stari celini. Napovedujejo mu podobno prihodnost v rokometu kot nekoč Anžetu Kopitarju na ledu ter Luki Dončiću pod koši.