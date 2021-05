Bobni določeni, Slovenci med elito

Slovenci so v nedeljo visoko premagali Turčijo. FOTO: Slavko Kolar

Mogoča skupina smrti

V Budimpešti bodo v četrtek ob 17. uri opravili žreb skupin za januarsko evropsko prvenstvo v rokometu, ki ga bosta gostili Slovaška in Madžarska.Vnaprej je določeno, da bo Slovenija prvi del igrala v skupini A v Debrecenu na Madžarskem. Slovenci so se znašli med šestimi nosilci, poleg nje so to še zadnja finalista EP 2020 Španija in Hrvaška ter Norveška, Nemčija in Portugalska.V drugem bobnu bodo Švedska, Madžarska, Rusija, Danska, Srbija in Avstrija. V tretjem pa Slovaška, Belorusija, Islandija, Češka, Francija in Severna Makedonija, v četrtem pa Nizozemska, Črna gora, Ukrajina, Poljska, BiH in Litva.Lahko bi se zgodilo, da bi se Slovenija znašla v skupini smrti z Dansko in Francijo. Zelo ugodna pa bi bila denimo z Avstrijo in Severno Makedonijo. Madžari bodo igrali v Budimpešti, Hrvati v Szegedu, Nemci in Čehi v Bratislavi ter Slovaki v Košicah.Reprezentancaje lani na Švedskem zasedla prvo mesto, bila je najboljša v kvalifikacijski skupini 5, kjer so bile še Nizozemska, Poljska in Turčija.