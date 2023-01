Danci pokazali moč, Dušebajev ml. španski junak

Znana sta prva polfinalista 28. svetovnega prvenstva v rokometu na Poljskem in Švedskem. Branilka naslova Danska je v Stockholmu povsem nadigrala Madžarsko. Veliko bolj razburljiva je četrtfinalna tekma v Gdansku med Norveško in Španijo, ki se je zavlekla v podaljšek.

Norvežani so bili na pragu napredovanja, po zapravljenem strelu Alexa Dušebajeva so imeli 40 sekund za napad z igralcem več. Toda niso se odločili za strel na gol, slovenska sodnika David Sok in Bojan Lah sta jim pet sekund pred koncem zaradi neaktivnosti vzela žogo, nakar je izenačil Daniel Dušebajev.

Drama se je nadaljevala, prvi desetminutni podaljšek se je končal neodločeno, ob koncu drugega pa se je spet izkazal mlajši od bratov Dušebajev, Daniel, ki je zabil odločilni gol, zadnji strel Norvežanov pa je ubranil Gonzalo Perez de Vargas.

Danci so imeli vse pod nadzorom proti Madžarom, ki so pred SP odigrali dve tekmi s Slovenijo. Prvi zvezdnik Mikkel Hansen je dosegel samo štiri gole, sta bila pa veliko bolj strelsko učinkovita Matthias Gidsel in Simon Pytlick. Pri vzhodnih sosedih je bil najboljši nekdanji član Celja PL Mate Lekai.

Zvečer bosta še dve tekmi, olimpijski prvaki iz Francije se bodo v Gdansku pomerili z gostitelji naslednjega EP iz Nemčije, v švedski prestolnici bodo gostitelji in evropski prvaki želeli izločiti edinega neevropskega predstavnika Egipt.

Slovenija je temovanje končala na desetem mestu. Naslednje SP bo leta 2025 na Hrvaškem, Norveškem in Danskem.

Četrtfinale:

Stockholm:

Danska : Madžarska 40:23 (21:12; Gidsel 9, Pytlick 8; Lekai in Bodo po 6)

20.30 Švedska – Egipt

Gdansk:

Norveška : Španija 34:35 - po dveh podaljških

20.30 Francija – Nemčija