Tamšeta v Našicah zamenjal stari znanec

Ko je vodstvo hrvaškega rokometnega prvoligaša Nexe Našice le tri dni pred tekmo z njegovim matičnim klubom Gorenjem presenetljivo odstavilo uspešnega slovenskega trenerja Branka Tamšeta, je bilo jasno, da se nekaj kuha v ozadju. To se je potrdilo, ko je hrvaški podprvak za njegovega naslednika danes imenoval bivšega slovenskega selektorja Veselina Vujovića.

Tekmo med Gorenjem in Nexejem v EHF evropski ligi, ki se je končala z remijem, je vodil še en nekdanji šef slovenske stroke Kasim Kamenica, ki ostaja v klubu kot svetovalec. Jutri (20.45) se bosta v evropski ligi v Našicah znova srečala Nexe in Gorenje.

Branko Tamše je bil z Nexejem v treh letih zelo uspešen. FOTO: Nebojsa Tejić/Kolektiff

Tamšetova in Vujovićeva kariera sta vedno bolj povezani. Tamše je bil leta 2015 kandidat za slovenskega selektorja, vendar je RZS izbrala Vujovića. Ta je bil tudi trener Kopra, ki mu je Tamše svetoval, ko so ga odstavili v Celju Pivovarni Laško. Tamše in Vujović sta bila tudi trenerja Zagreba.

Nekdanji zvezdnik Metaloplastike in odlične jugoslovanske reprezentance Vujović je Slovenijo vodil med letoma 2015 in 2019, uvrstil se je na OI v Riu 2016 in osvojil bronasto kolajno na SP 2017 v Franciji. Zadnji dve leti je deloval v Iranu in bil slovenski tekmec na SP 2023 na Poljskem.