Bratska ljubezen za 60 minut na hladnem, Mitja izziva Blaža

Ne glede na to, ali rokometaši Celja Pivovarne Laško preživljajo dobre ali slabe čase, vedno je Barcelona največji magnet za gledalce, ki bodo tudi danes lepo zapolnili dvorano Zlatorog, kjer bo katalonski velikan ob 18.45 gostoval v 5. krogu EHF lige prvakov. In ne glede na to, kakšen je položaj na lestvici, Celjani proti rekordnim enajstkratnim evropskim prvakom vselej drago prodajo kožo, zato se tudi nocoj v hramu slovenskega rokometa obeta rokometni praznik.

Reprezentant Blaž Janc iz Barcelone se bo znova srečal iz oči v oči z mlajšim bratom Mitjo, ki je postal gonilna sila Celjanov, pa tudi prvi strelec s 23 goli. Tako kot on nosi številko 18 ... Kaj je povedal Janc mlajši? Kdo je najboljši strelec španskih prvakov? Kakšna je celjska popotnica v derbi nekdanjih evropskih prvakov? Kako se je razpletlo zadnje srečanje?