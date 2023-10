Bravurozne obrambe Zaponška niso bile nagrajene, Celje ostaja z ničlo

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na tekmi 4. kroga EHF lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu Montpellieru z 29:31 (17:17). Celjska ekipa bo 18. t. m. gostila slovito Barcelono.

Slovenski prvaki tudi po četrtem dvoboju ostajajo brez točk v skupinskem delu najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini. Po danskem Gudmeju, portugalskem Portu in nemškem Magdeburgu so jim mero vzeli še tradicionalni tekmeci iz Montpelliera, ki so v dramatični končnici strli odpor najmlajše ekipe v ligi prvakov iz mesta grofov.

Rok Zaponšek: »Videlo se je, da ima Montpellier izrazito prednost v centimetrih in kilogramih. Borili smo se po svojih najboljših močeh, na koncu so razliko naredile tudi večje izkušnje Francozov in njihova daljša klop. Mi se bomo še naprej trudili, prepričan sem, da bomo na naslednjih tekmah vzeli skalp eni od imenitnih ekip v naši skupini. V tem trenutku smo razočarani, a že v soboto nas čaka izjemno pomembna tekma proti Velenjčanom. Na tej tekmi gremo odločno po zmago.«

V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tim Cokan z devetimi in Mitja Janc s šestimi goli, najboljši posameznik tekme je bil domači vratar Rok Zaponšek, ki je zbral 16 obramb, vendar to ni bilo dovolj za prvo točko.

Je bila pa predstava igralce Alema Toskića, ki so si prislužili aplavz kakih 1500 gledalcev, dobra vzpodbuda pred sobotnim domačim derbijem z Gorenjem, na katerem bo zmaga nujna, če želijo Celjani ubraniti naslov državnih prvakov.