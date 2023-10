Celjani so se rešili iz ribniške zanke

Drugo in najpomembnejšo zmago v državnem prvenstvu so vpisali rokometaši Celja Pivovarne Laško. Na vročem gostovanju pri Riku Ribnici so v drugem polčasu zaostajali za dva gola, potem pa prevzeli vajeti derbija 1. SRL v svoje roke in z novima dvema točkama ostali v igri za ubranitev naslova prvakov. Bilo je 37:38.

Celjani so zelo slabo štartali v sezono, sicer so dobili superpokal v Ormožu, a zatem se je ekipi trenerja Alema Toskića hudo zalomilo. Izgubili so vse tri tekme v EHF ligi prvakov, v kateri so v drugem polčasu zapravili prednost devetih golov s Portom, v domači ligi pa najprej doma klonili s Trimom in senzacionalno oddali točko Svišu, preden so le zlomili odpor Ljubljane. Zmaga v deželi suhe robe, kjer smo videli kanonado s 75 goli, je bila lepa popotnica za sredino tekmo z Montpellierom v Zlatorogu. Veselje gostov, potem ko je Leon Ljevar zgrešil vrata, je povedalo vse, koliko je zmaga pomenila 26-kratnim državnim prvakom.

Ti bodo v petek gostovali v Kopru, prihodnjo sredo pa pričakali Montpellier.

V vodstvu ostaja stoodstotno Gorenje z 8 točkami, sledita Krka, ki je komaj rešila točko v Škofljici, in Trimo. Drama je bila tudi v Kopru, kjer je Slovan prišel do prve zmage z golom nekdanjega reprezentanta Darka Stojnića, in v Ormožu, kjer je Loka po dveh zadetkih Aljaža Jesenka osvojila točko. Povratnik v prvo ligo Sviš je z zmago proti Dobovi potrdil, da bo trd oreh tudi za favorite.

Izidi 4. kroga 1. SRL:

Petek:

Trimo Trebnje – Slovenj Gradec 34:28 (18:13; Slatinek Jovičić 6, Krešić in Grbić po 5; Eskeričić 10, Cvetko 9)

Sobota:

Koper – LL Grosist Slovan 27:28 (9:13; Kete 8, Poklar 6; Pipp 9, Budja 6)

Jeruzalem Ormož – Urbanscape Loka 28:28 (14:12; Sok 9, Bogadi 6; Jesenko in Soršak po 6)

Škofljica – Krka 29:29 (16:10; Nosan in Rot po 7; Horvat 9, Majstorović 6)

Sviš Ivančna Gorica – Dobova 31:23 (17:12; Vidmar 9, Marojević 5; Abramović, Rantah in Ferenčak po 4)

Ljubljana – Gorenje Velenje 28:43 (13:24; Lukman in Makivić po 4; Maričić 8, Pajt in Velić po 6)

Nedelja:

Riko Ribnica – Celje Pivovarna Laško 37:38 (20:20; Knavs in Cimerman po 9, Žagar 7; Cokan 8, Ivanković in Janc po 7, Žabić 6)