Brez telefonov do konca iger

, bogati predsednik ruske rokometne zveze, je med obiskom ženske reprezentance, ki se v bazi pri Moskvi pripravlja na olimpijske igre, igralkam obljubil bogate nagrade, če bodo ubranile naslov izpred petih let v Riu de Janeiru. Ob tem jim je razložil še pravila igre ...»Dekletom sem povedal višino nagrade, ampak to bo ostala skrivnost. Do iger je še 50 dni, ves ta čas bodo brez družin, partnerjev, otrok, to ni lahko. Želel sem jim povedati, da jim uspeh v Tokiu prinaša finančno preskrbljenost. V ekipi imamo tri generacije, igralke so stare od 20 do 36 let, zato jim bo skupno bivanje v trening kampu utrdilo ekipni duh,« je razložil 53-letni Šiškarev, tudi predsednik CSKA Moskva, kamor se seliV drobnem tisku je nekaj manj prijetnih stvari za dekleta. »Dogovorili smo se, da med treningi, sestanki, obroki ne uporabljajo mobilnih telefonov. Tako bodo komunicirale kot ljudje: s čustvi, besedami, pogledi. Uporaba mobilnih naprav je dovoljena od konca večerje do odhoda v sobe. Družbena omrežja bodo morala nekaj časa počakati. Nujna je popolna zbranost. Razmere so drugačne kot leta 2016. V Riu smo bili kot pepelke, na katere ni nihče računal. Zdaj se vsi pripravljajo na nas in se nas bojijo,« je bil slikovit Šiškarev, nekoč poslanec ruske dume, ki se je marca mudil v Sloveniji, kjer ga je gostil slovenski kolega