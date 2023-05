Celjani brez težav do zmage

Rokometaši so se po pokalnem premoru znova vrnili na parkete v državnem prvenstvu. Celjani so si v Ormožu zagotovili 22. pokalno lovoriko, v ligi pa korakajo proti 26. naslovu.

Po današnji zmagi nad Mariborom imajo pred drugouvrščenim Trimom iz Trebnjega šest točk naskoka dva kroga pred koncem. Trebanjce tekma tega kroga sicer še čaka v nedeljo, ko bodo gostovali pri tretjeuvrščenemu Gorenju iz Velenja. Če Trimo dvoboja ne dobi, bo naslov celjski.

Mariborčani se skupaj z Dobovo in Krškim borijo za obstanek v ligi. Zaenkrat še imajo točko prednosti pred zadnjeuvrščenim Krškim, ki se danes doma meri s Slovanom.

Do polčasa Maribor povsem konkurenčen

Celjani so sicer hitro povedli s 3:1, toda dvoboj je bil celoten prvi polčas precej izenačen, saj so Mariborčani uspešno držali stik z domačini. Rokometaši iz knežjega mesta so na glavni odmor odšli s prednostjo dveh golov.

Drugi polčas pa so varovanci Alema Toskića napadalno odprli in se odmaknili na prednost štirih zadetkov (18:14). Po dobrih desetih minutah nadaljevanja so grofje po golu Matica Suholežnika vodili za +5 (23:18). V nadaljevanju rokometaši Maribora niso več mogli parirati Celjanom, ti so vmes povedli za +7, do konca tekme pa varno zadržali prednost.

Pri celjski zasedbi se je s sedmimi goli najbolj izkazal Tilen Strmljan, pet jih je dodal Tadej Mazej. Na drugi strani je blestel Filip Jerenec z 11 zadetki, pet jih je prispeval Vid Kačičnik.

Državno prvenstvo, izidi:

Celje PL: Maribor Branik 36:29 (16:14)

Krško - LL Grosist Slovan 30:35 (16:17)