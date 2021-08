Celjani in Trebanjci v pričakovanju evropskih kvalifikacij

V dvorani Zlatorog bodo ob 18. uri prav tako gostili Dance, na drugi strani igrišča bo ekipa GOG Gudme. Aktualni slovenski prvak Gorenje Velenje si je že zagotovil nastop v skupinskem delu drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini; v ligi prvakov tokrat Slovenija nima svojega kluba.



Trebanjski levi bodo po najuspešnejši sezoni v klubski zgodovini novo poglavje odprli v Evropi.



»Letos smo na papirju dobili najtežjega možnega tekmeca, a Danci se morajo zavedati, da so naleteli na težko oviro. Priprava na spektakel poteka povsem običajno, od prve minute gremo po zmago in potem upamo na čim boljšo medsebojno razliko na Danskem,« je o tekmi povedal trener Trebanjcev Uroš Zorman.

Dolgoročni cilj igranje v ligi prvakov

»Pričakovanja za dolgoročno obdobje so zagotovo ohraniti klub med tremi najboljšimi ekipami v Sloveniji. Še naprej želimo strmeti k najvišjim ciljem, saj enako razmišljanje zahtevam tudi od ekipe. Lanska evropska sezona je prinesla dodatne izkušnje,« je za klubsko spletno stran še dodal Zorman.



Vodstvo slovenskih podprvakov, tovrstni naziv jim je v minulem tekmovalnem obdobju pripadel prvič doslej, si je zadalo dolgoročne načrte.



»V prihodnjih štirih letih načrtujemo klub pripeljati v ligo prvakov, obenem pa ohraniti mesto v vrhu slovenskega rokometa,« je ob predstavitvi ekipe pred novo sezono dejal Anton Janc, predsednik Trima.



»Vsak začetek sezone je težak. Vsak novinec v ekipi je prinesel neko novo energijo ter izkušnje, hkrati smo se s celotno ekipo lepo povezali na pripravah v Kranjski Gori. Jaz verjamem v celotno ekipo, da izpolni cilje in sezono konča zadovoljna,« je ocenil kapetan Trima Uroš Udovič.

V Celju želijo povratek domačih lovorik in dobro evropsko sezono

Celjani, absolutni vladarji slovenskih rokometni igrišč in kar 24-kratni državni prvaki, so v minuli sezoni prvič po 2013/14 ostali brez prvega mesta v najmočnejšem ligaškem tekmovanju na domačih tleh ter šele drugič v zgodovini DP zasedli zanje skromno tretje mesto. Direktor kluba Rok Plankelj je na novinarski konferenci, da sta glavna cilja sezone vrnitvi domačih trofej v Celje.

Pivovarji ocenjujejo, da je žreb za evropsko tekmovanje najverjetneje poskrbel za enega najbolj atraktivnih parov v prvem krogu kvalifikacij. V Zlatorog prihajajo osemkratni udeleženci lige prvakov, ki so še trinajstkrat nastopali v ostalih evropskih pokalih. Gudme je v minuli evropski ligi izpadel šele v četrtfinalu, sedemkratni prvak Danske pa je preteklo domačo sezono končal na tretjem mestu.



»Dobili smo težkega nasprotnika, a v tekmo bomo šli na polno. Prepričan sem, da bomo uspeli. Gledamo naprej, dobro delujemo, priprave so bile nekoliko drugačne, saj nas že na prvi tekmi čaka praktično eden odločilnih trenutkov sezone. To je malce nenavaden občutek ob začetku, letos ne branimo naslova, v Evropi začenjamo takoj na polno, a kot sem dejal, delali smo dobro in prepričan sem, da bomo optimalni že na teh dveh prvih tekmah to soboto in na povratni teden dni kasneje,« je ocenil David Razgor, ki ostala kapetan pivovarjev.



»Ekipa je močno spremenjena, tu so novi igralci in vsi skupaj razmišljamo o tem, da si želimo obeh domačih lovorik ter dobrih predstav v Evropi. Za to smo se hitro začeli pripravljati in že v soboto nas čaka prva zahtevna preizkušnja. Malce smole smo imeli z žrebom, ampak tudi oni si niso želeli nas, tako da je vse odprto. Vsi imamo svoje kvalitete in prepričan sem, da bo moja ekipa dala vse od sebe in da bomo na koncu vsi zadovoljni. Več kot en mesec smo že skupaj, odlično funkcioniramo, zelo pomembno je, da nismo imeli nekih težav s poškodbami, le nekaj mladih je bilo odsotnih zaradi reprezentančnih obveznosti,« je dejal novi trener Celja Alem Toskić.

