Celjani iz Ribnice pripeljali Bojića

Aktualni slovenski rokometni prvak Celje Pivovarna Laško je oznanil podpis pogodbe z vratarsko okrepitvijo Nebojšo Bojićem, ki je Celjanom obljubil dvoletno zvestobo.



24-letni vratar iz Bosne in Hercegovine se bo Celjanom pridružil iz Ribnice, za katero brani od sezone 2018/19, pred tem pa je branil še za dva slovenska kluba, Slovenj Gradec in Grosist Slovan.



Nebojša Bojić je bil tudi član mlajših reprezentanc BiH, na zadnjem zboru pa tudi že prvič del članske ekipe te države, za katero še nima nastopa.



»Zame je velika čast in odgovornost podpisati pogodbo s takšnim klubom kot je Celje. Verjamem, da sem do tega prišel z dokazovanjem in predstavami, ki so mi uspele v slovenski ligi, kjer so me v Celju opazili. Prišlo je do klica najtrofejnejšega kluba v Sloveniji in to je klic, ki se ga ne zavrača. Verjamem, da lahko tu še veliko napredujem, hkrati pa verjamem, da lahko tudi sam ekipi in Celju pomagam ter prispevam svoj doprinos. Zelo sem vesel, da sem tu in želim se dokazati ter pokazati, da je zaupanje upravičeno,« je ob podpisu pogodbe dejal novi vratar Celja.

