Celjski rokometaši bodo v novem letu dobili novega predsednika

Kot je potrdil v intervjuju za klubsko spletno stran, se Jernej Smisl poslavlja od vodenja najuspešnejšega slovenskega rokometnega kluba. Kot razlog je navedel prekomeren obseg službenih obveznosti.

»Klub čaka januarja redna skupščina, ki bo obenem volilna. Sam se ne bom potegoval za mandat predsednika kluba. O tem stvareh sem pravočasno obvestil sodelavce v klubu, sponzorje in vse deležnike,« je dejal Smisl. »Razlog tiči v prekomernem obsegu službenih obveznosti. Tu ne mislim le na delo, ampak predvsem službene poti v tujino, ko se razmere stabilizirajo. Enostavno ni pošteno do kluba, da ima predsednika, ki ni prisoten v Sloveniji. Klub danes to rabi, sam sem bil v času covida, vsaj uro ali dve na dan na Opekarniški, saj je bila pomoč potrebna. Ravno zaradi tega si klub zasluži nekoga, ki bo to lahko počel. Prepričan se, da bo moj naslednik to delo opravljal odlično. Bi pa izkoristil priložnost in bi se zahvalil sponzorjem, obema podpredsednikoma, upravnemu odboru in vsem sodelavcem v klubu za pomoč v zadnjih letih.«

Dodal je še: »Klub v letošnjem letu praznuje 75 let. Šel je skozi težka obdobja, iz napak smo se pogosto vsi veliko naučili in verjamem, da tokrat ne bo nič drugače. Tudi v mojem mandatu so bile napake in od tega ne bežim. Sem pa prepričan, da je pred klubom svetla prihodnost, uspešni projekti in še vsaj 75 let uspehov. Ko se neka stvar zgodi, kot se je nam v športnem smislu, je treba ostati pozitiven. V državi in širom zemeljske oble so se dogajale bistveno hujše stvari, mislim na zdravstveno krizo in če je bila cena športa, da je bilo potrebno igrati pred praznimi tribunami, je to še najmanj. Verjamem, da se bo svet v prihodnjih mesecih, ali pa vsaj letu dni, vrnil v normalne tirnice in da se bomo vsi spominjali, kako je bilo. Morda bo tudi zaradi tega v prihodnje še kdo več prišel na naše tekme, navijal za naš klub.«