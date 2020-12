Cvijićeva se je vrnila h Krimu

Slovenski ženski rokometni prvak Krim Mercator je oznanil prihod krožne napadalke Dragane Cvijić.



Srbska rokometašica dobro pozna slovenske prvake, saj je zanje igrala že med letoma 2009 in 2011, ko je bil zdajšnji trener Uroš Bregar v vlogi pomočnika trenerke Marte Bon.



30-letna Cvijićeva je v svoji karieri osvojila dva naslova v ligi prvakinj, v letih 2012 in 2015 ji je to uspelo z Budućnostjo, igrala pa je še Crveno zvezdo, Vardar in CSM Bukarešto.



»V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da bom prihodnjo sezono oblekla dres kluba, v katerem sem začela svojo evropsko kariero. Veselimo se novih izzivov, in hvaležna sem za zaupanje, ki so mi ga izkazali,« je povedala izkušena Cvijićeva, ki se lahko pohvali tudi s srebrom s svetovnega prvenstva leta 2013.



Športna direktorica kluba Deja Ivanović je ob podpisu pogodbe povedala: »Izjemno smo veseli, da smo se za sodelovanje uspeli dogovoriti z eno najboljših krožnih napadalk na svetu. Cvija, kot jo kličemo vsi v rokometnem svetu, je svoje prve evropske rokometne korake naredila prav v Ljubljani, na kar smo še posebej ponosni. V klubu verjamemo, da bomo z njo, kot prvo odmevno okrepitvijo za novo tekmovalno sezono, uresničili naše cilje v prihodnjih tekmovalnih sezonah, ki narekujejo vrnitev med najboljše evropske klube.«

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: