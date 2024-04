Uresničili smo si sanje, od danes imamo nove; Zdravljica kot poduk

V nadaljevanju preberite:

Ko je Dragan Adžić drugega aprila 2021 postal selektor slovenske rokometne reprezentance, je v prvi izjavi za Delo povedal, da je njegov cilj uvrstitev na olimpijske igre. Malokdo ga je vzel resno. V nedeljo je naše rokometašice popeljal v Pariz 2024, in sicer po zmagi proti reprezentanci, s katero je dosegel največje uspehe. Sredi slavja v Ulmu je bil 54-letni Črnogorec najbolj miren med vsemi. Ker je bila njegova sezona s Krimom Mercatorjem v EHF ligi prvakinj slabša od pričakovanj, je bila uspešnost njegove slovenske zgodbe bolj ali manj odvisna od ene same tekme. Medtem ko so njegova dekleta plesala v lokalu ob Donavi, se je njemu odvalil velik kamen od srca.

Kaj je v novem intervjuju za osrednji slovenski časnik takoj po velikem podvigu povedal »Adžo«? Zakaj mu je všeč slovenska himna?