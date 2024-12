Ducat črnih minut preprečilo senzacijo na Dunaju

Še naprej mlade slovenske rokometašice kažejo zelo dobre predstave na evropskem prvenstvu. Po treh navdušujočih v Innsbrucku so se tudi proti Nizozemski na prvi tekmi glavnega dela na Dunaju prikazale v lepi luči. Toda proti svetovnim prvakinjam iz leta 2019 srčnost in borbenost nista bili dovolj, izgubile so z 22:26. Lahko bi iztržile več, a zmanjkalo je izkušenj in tudi igralk s klopi.

Nizozemke so vpisale četrto zmago na euru, Slovenke pa so še brez točk v skupini II. Poraz pa reprezentance Dragana Adžića ne sme iztiriti pred sobotnim izzivom proti Švici. Tudi iz te tekme lahko Slovenke povlečejo pozitivna spoznanja. Kljub slabem začetku (0:4) so v dunajski mestni dvorani v drugem polčasu celo prišle do vodstva (16:15 in 17:16) in imele napad za plus 2, a niso ga izkoristile, kar je bila napoved črnih minut. Bilo jih je kar 12, v katerih so Nizozemke naredile delni izid 5:0 in si priigrale zmago. Kapetanka Tjaša Stanko je dosegla sedem golov, Maja Vojnović je zbrala 12 obramb.

več sledi ...