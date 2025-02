Ferlinova poškodba malce prekrižala načrte Zormanu

Uroš Zorman, selektor slovenske moške rokometne reprezentance, je na današnji novinarski konferenci predstavil seznam igralcev za prihajajoči cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2026. Za tekmi proti Severni Makedoniji ni večjih presenečenj v primerjavi z januarskim svetovnim prvenstvom, je pa znova nekaj odsotnosti zaradi poškodb.

Na nedavnem svetovnem prvenstvu se Slovenci niso uvrstili v četrtfinale, s čimer niso izpolnili visoko zastavljenih ciljev. Dobili niso niti ene pomembne tekme proti kakovostnejšim reprezentancam, s čimer so potrdili razmišljanje selektorja, da lahko po vrhuncu s četrtim mestom na lanskih olimpijskih igrah v Parizu pride do določnega padca.

Zdaj bodo skušali vtis popraviti na prihajajočih kvalifikacijskih tekmah proti Makedoncem, ki bosta na sporedu 12. marca v Skopju (20.00) in štiri dni pozneje v Kopru (18.30). Po podatkih Rokometne zveze Slovenije so doslej prodali že dve tretjini vstopnic. »Zagotovo gre za zelo resno reprezentanco, kar dokazuje že več let, ko je ves čas v vzponu. Veliko vlagajo v razvoj in gojijo hiter, sodoben rokomet. Zagotovo bodo igrali pred nabito polnimi tribunami, kar bo zanje velik motiv, a tudi mi smo že marsičesa vajeni in te stvari na nas ne bi smele vplivati oziroma ne bi smele postati izgovor,« je o Severnih Makedoncih povedal Zorman.

Naši rokometaši so v skupini 1 dobili obe tekmi. Po zanesljivi domači zmagi proti Litovcem (36:25) so na drugi v gosteh le za gol srečno premagali Estonce (29:28). Na lestvici je Slovenija v lovu na 15. uvrstitev na EP prva s štirimi točkami, sledita pa z zmago in porazom Severna Makedonija in Litva, medtem ko je Estonija na dnu brez točke.

Neposredno se bosta na EP 2026, ki ga bodo med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto gostile Danska, Norveška in Švedska, uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz vsake od osmih skupin ter po štiri najboljše tretjeuvrščene zasedbe.

Brez večjih presenečenj

Zorman v pripravi seznama za prihajajočo reprezentančno akcijo ni postregel z veliko presenečenji. Malce mu je načrte prekrižala poškodba Klemna Ferlina, a sta z Urbanom Lesjakom in Jožetom Baznikom v reprezentanci dva kakovostna vratarja. Ob njiju je vpoklical še Miljana Vujovića.

Na zunanjih položajih zaradi poškodbe ne bo stebra obrambe Boruta Mačkovška, ki ga muči koleno, Domen Novak pa bo reprezentančno akcijo izpustil v pričakovanju rojstva otroka. Poškodovan je tudi Mitja Janc.