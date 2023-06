Finale lige prvakinj brez Ane Gros

V finalu rokometne lige prvakinj Slovenija ne bo imela svoje predstavnice. Ana Gros je namreč v prvem polfinalu zaključnega turnirja v Budimpešti s svojim Györom izgubila proti norveškemu Vipers Kristiansandu s 35:37 (18:23).

Slovenska reprezentantka je dosegla devet golov, pet strelov pa je zgrešila. Bila je druga najučinkovitejša igralka madžarske ekipe, še dva gola več je dosegla Stine Bredal Oftedal. Pri Norvežankah je 11 golov dosegla švedska reprezentantka Jamina Roberts, devet pa Rusinja Ana Vjahireva.

Norveška ekipa je na začetku drugega polčasa vodila že s sedmimi goli razlike, nato pa se ji je Györ začel približevati, na koncu je prišel do rezultata 35:36. Vse dvome o zmagovalkah je nato razrešil gol Vjahireve v zadnjih trenutkih tekme.

V drugem polfinalu se bosta merila Ferencvaros in danski Esbjerg. Za domačo ekipo nastopata nekdanji igralki Krima Andrea Lekić in Dragana Cvijić. Dvoboj bosta sodila slovenska sodnika Ozren Backović in Mirko Palacković.