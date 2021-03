Gorenje potrdilo skok med elitno četverico

Rokometaši velenjskega Gorenja so na povratni četrtfinalni tekmi evropskega pokala premagali češki Robe Zubri z 28:24 (15:9) in se uvrstili v polfinale tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. Velenjska ekipa je na prvi tekmi pred tednom dni v gosteh slavila z 31:26. Zasedba iz Šaleške doline je pred tem izločila italijansko Sieno, finski Cocks in banjaluški Borac iz BiH. Poleg Gorenja Velenje sta se v polfinale že prebila švedski Ystads in grški AEK iz Aten, četrti polfinalist bo znan po ciprsko-romunskem obračunu med ekipama Anorthosis Famagusta in Minaur Baia Mare.



Do 21. minute je bila tekma povsem izenačena (9:8), v končnici prvega polčasa pa so na igrišču zagospodarili izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića in si priigrali šest golov prednosti (14:8 in 15:9). V drugem polčasu so bili vseskozi korak ali dva pred tekmeci iz Zubrija, ki so trenutno na šestem mestu v češki elitni ligi. Njihova premoč je bila predvsem izrazita sredi druge polovice tekme, ko so si priigrali osem golov prednosti (27:19 in 28:20), kljub nekoliko slabši predstavi v končnici tekme pa se tudi zasluženo prebili v polfinale.



V velenjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Aleks Kavčič s petimi in Domen Tajnik s štirimi goli.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: