Idealno moštvo brez slovenskih rokometašev

Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila idealno moštvo v ligi prvakov za sezono 2021/22. V njej ni slovenskih rokometašev, sta pa po dva igralca iz Veszprema in Barcelone.

Elitno ekipo sestavljajo danski vratar Niklas Landin Jacobsen (Kiel), švedsko levo krilo Hampus Wanne (Flensburg), srbski levi zunanji Petar Nenadić (Veszprem), francoski srednji zunanji Kentin Mahe (Veszprem), francoski desni zunanji Dika Mem (Barcelona), špansko desno krilo Aleix Gomez (Barcelona) in poljski krožni napadalec Kamil Syprzak (Paris Saint-Germain).

Najboljši obrambni rokometaš je Nemec Hendrik Pekeler (Kiel), najboljši mladi igralec Norvežan Tobias Groendahl (Elverum), najboljši trener pa Talant Dušebajev (Kielce).

Ta konec tedna bo sicer na sporedu zaključni turnir četverice v Kölnu, v soboto se bodo v polfinalu merili THW Kiel in Barcelona ter Veszprem in Vive Kielce. V nedeljo bo še tekma za tretje mesto in finale.

Na turnirju bo nastopilo pet slovenskih rokometašev. Blaž Janc in Domen Makuc sta člana Barcelone, Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek bosta zastopala barve Veszprema, Miha Zarabec pa Kiela.