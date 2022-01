Janc ima oboževalca tudi pri svetovnih prvakih

V nadaljevanju preberite:

Dance imaš težko rad, a moraš jih spoštovati. V rokometu so prijazni in hladnokrvni ubijalci. Če jim ponudiš prst, ti odtrgajo roko. Brez usmiljenja meljejo tekmece. Vendar so tudi oni samo iz krvi in mesa. Večkrat se jim je zgodilo, da so po velikem uspehu padli v past. Bodo tudi nocoj proti Slovencem na 15. EP v rokometu?