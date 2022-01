Kapetan: Kakšno pomlajevanje, potrebujemo vse najboljše

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je prvič po letu 2016 izpadla že po treh tekmah evropskega prvenstva. Na Poljskem, kjer je zasedla 14. mesto, ni bilo Jureta Dolenca, ki je bil poškodovan. V Vroclavu so bile boljše Švedska, Nemčija in Španija, v Debrecenu Danska in Črna gora. Slovenski kapetan je bil med najbolj razočaranimi med Slovenci po porazu proti Črni gori. Kaj je za Delo povedal o razlogih za porazne predstave?