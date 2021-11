Kar 26 kandidatk za Španijo, a brez Lazovićeve

Selektor slovenske ženske rokometne reprezentance Dragan Adžić je šest dni pred začetkom priprav na svetovno prvenstvo v Španiji predstavil širši seznam kandidatk. Na njem je 26 igralk, ni pa poškodovane Barbare Lazović.

Slovenke se bodo zbrale v Laškem v ponedeljek, 25. in 27. t. m. bodo v Poreču odigrale dve pripravljalni tekmi s Hrvaško, 2. decembra bodo prispeve v Granollers, kjer se bodo v prvem delu SP merile s Francijo, Črno goro in Angolo.

Adžić bo v Laško poklical 20 igralk od 26, v Španijo naj bi jih odpotovalo 17. »Po pol leta dela se veselim prvega velikega tekmovanja po štirih letih in prvega na klopi Slovenije. Skupina je zelo težka, a to je koristno v luči našega glavnega cilja, nastopa na domačem EP prihodnje leto. Samo proti boljšim od sebe lahko napreduješ, zato sta bili zadnji tekmi z Norveško zelo koristni, takšni bosta tudi s Hrvaško,« je dejal Adžić, ki si konkretnih ciljev v Španiji ni zastavil.

Ana Gros se je vrnila po poškodbi in bo kapetanka Slovenije na SP. FOTO: Jean-christophe Verhaegen/AFP

»Slovenija tudi kompletna nazadnje ni bila kos Franciji, Črni gori in Angoli. Zdaj smo ostali brez pomembne igralke Lazovićeve, veliko deklet iz tujine ni v pravi formi, kar velja tudi za Ano Gros, ki se ni najbolje znašla v CSKA. Krim se počasi prebuja, kar je dobro, upam, da v soboto premaga Rusinje, kar bi bilo dobro za samozavest igralk. Na SP bomo želeli biti konkurenčni, lahko tudi upamo na preboj v drugi del in tekme z Rusijo, Srbijo in Poljsko,« je dodal Črnogorec.

Vratarke: Amra Pandžić, Maja Vojnović, Branka Zec, Karin Kuralt; leva krila: Maja Svetik, Petra Kramar, Katarina Regner, Iza Bon Brzin; leve zunanje: Tjaša Stanko, Ema Hrvatin, Ana Abina, Erin Novak; srednje zunanje: Liza Omoregie, Nina Zulić, Nina Žabjek, Nuša Fegic; desni zunanji: Ana Gros, Dominika Mrmolja; desna krila: Alja Varagić, Tija Gomilar Zickero, Živa Čopi; krožne napadalke: Nataša Ljepoja, Valentina Klemenčič, Aneja Beganović, Manca Jurič, Urša Zelnik.