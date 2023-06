Konec prevlade katalonskega velikana

Rokometaši nemškega Magdeburga so prvi finalisti zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu. Trikratni zmagovalci najbolj imenitnega evropskega klubskega tekmovanja v letih 1978, 1981 in 2002 so v polfinalu po izvajanju sedemmetrovk premagali špansko Barcelono s 40:39 (38:38, 31:31, 16:18).

Sloviti Katalonci so v Köln prišli kot prvi favoriti, ligo prvakov so zaporedoma osvojili v preteklih dveh sezonah, v polfinalu pa so jih po hudem in izenačenem boju ugnali tekmeci iz Magdeburga. Nemška zasedba je bila skozi celotno tekmo konkurenčna španski, v rokometni loteriji pa tudi bolj zbrana. Za Magdeburg sta ključna gola dosegla Tim Hornke in Kay Smits, pri Barceloni pa so kar štirje igralci zastreljali sedemmetrovko.

V prelomnih trenutkih podaljška je izjemno pomembno vlogo imel tudi nekdanji kapetan slovenske reprezentance Marko Bezjak, ki je za Magdeburg dosegel štiri gole. Barve Barcelone sta zastopala Domen Makuc in Blaž Janc, prvi je dosegel tri, drugi pa dva zadetka.

Pri Barceloni je blestel Nizozemec Smits, ki je dosegel ducat golov, Michael Damgard Nielsen pa je za zmago prispeval osem zadetkov. Pri Barceloni sta bila najbolj učinkovita Timothey N'Guessan z devetimi in Aleix Gomez z osmimi zadetki.

Magdeburg se bo na nedeljski finalni tekmi, ki se bo pričela ob 18. uri, pomeril z zmagovalcem francosko-poljskega obračuna PSG – Kielce.