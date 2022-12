Krim na Danskem boljši, ampak mu že teče voda v grlo

Ne steče in ne steče rokometašicam Krima Mercatorja. Na Danskem so se bolje upirale Odenseju kot pred tednom v Ljubljani, toda še enkrat zapustile igrišče razočarane. To je bil že šesti poraz v osmih tekmah za ekipo trenerja Dragana Adžića, ki se ji osnovni cilj, uvrstitev v izločilne boje EHF lige prvakinj, vse bolj izmika.

Odense: Krim Mercator 26:22 (15:11) Sydbank Arena, gledalcev 1200, sodnici Praštalo in Balvan (BiH). Odense: Reinhardt (11 obramb), Thörn; Aardahl 3 (1), Pedersen 1, van Wetering 4, Iversen 2,Fagerberg, Ikehara 2, Løseth, Groot 2, Vollebregt, Højlund 4, Housheer 7 (1), Mejlvang, Hagesø 1; Krim Mercator: Arenhart 1 (16 obramb), Risović; Radosavljević 1, Radičević 1, Stanko, Pineau 2, Abina, Žabjek, Dmitrijeva 1, Klemenčić 1, Ljepoja 2, Varagić 1 (1), Lazović 5, Kovarova, Rosiak 6, Svetik 1; sedemmetrovke: Odense 3 (2), Krim Mercator 2 (1); izključitve: Odense 6, Krim Mercator 10.

Krim še enkrat ni znal izkoristiti 16 obramb brazilske vratarke Barbare Arenhart, tudi ne dobre dnevne forme Barbare Lazović in Aleksandre Rosiak. Bolje se je prilagodil danski obrambni različici 5-1 kot v Tivoliju, kjer je klonil s 23:29, toda ruska zvezdnica Darja Dmitrijeva (strel 1:5) še vedno ne najde med reprezentančnim premorom izgubljene forme, podobno velja za francosko veteranko Alisson Pineau.

Dragan Adžić si je obetal več od prve polovice sezone. FOTO: Voranc Vogel

Reprezentantka Tjaša Stanko zaradi zdravstvenih težav sploh ni stopila v igro, prav tako načeta strelska rekorderka LP Jovanka Radičević je dosegla vsega en gol. Za rešitev sezone bo Adžić potreboval več razpoloženih igralk, že v soboto v Brestu, kjer bo Krim odigral zadnjo letošnjo evropsko tekmo, bo zmaga praktično že nujna.

Vse je bilo v redu do 10:10 v končnici drugega polčasa, toda potem je nastopil mrk in Odense, ki je tudi lani dvakrat vzel mero Krimu, je dosegel pet zaporednih zadetkov. Zaostanka gostjam ni uspelo več nadoknaditi, čeprav jim gredo pohvale za borbenost v drugem polčasu, v katerem so se z dobro obrambo približale na 21:23 in imele dva napada za minus 1. Toda Lazovićeva in Rosiakova nista več zmogli vleči voza in Danke so zanesljivo prišle do pomembne zmage.

Krim zdaj za Brestom, ki ga je premagal tik pred evropskim prvenstvom, in Ferencvarosem, s katerim je izgubil doma, zaostaja za tri točke. Enega od njiju bo moral premagati v gosteh, če želi ujeti odrešilno šesto mesto v skupini A, ki bi ohranjalo upanje na dober konec sezone, od katere so si v klubu obetali veliko. Precej več, kot so pokazali doslej, tudi na srečanju, ki ni upravičilo naziva tekma tedna (MOTW).

»Dobro smo se pripravile na obrambo tekmic 5-1, a naredile smo preveč tehničnih napak. Odigrale smo bolje kot pred tednom dni, borile smo se do konca in na igrišču pustile srce,« je povedala Poljakinja Rosiakova, Črnogorec Adžić je dodal: »Naredili smo korak naprej v primerjavi s preteklim tednom, žal pa ni bilo dovolj. Ključna je bila že razlika štirih zadetkov ob polčasu.«