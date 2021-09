Krimove tigrice lačne, Bregar želi izstopiti iz Adžićeve sence

Trener Uroš Bregar ima najboljšo ekipo doslej. FOTO: Jure Eržen

Čez teden v Stožicah veliki Györ

Krimovke so optimistične pred začetkom nove sezone. FOTO: Jure Eržen

Dvajset let, odkar si je kot prvi slovenski klub pokoril Evropo, je Krim Mercator spet močan in poka od ambicij. Medtem ko moški rokometni kolektivi izgubljajo stik z elito, imajo Ljubljančanke po dolgem času spet ekipo, ki meri visoko, vse do sklepnega turnirja v Budimpešti v začetku maja 2022. Toda večji vložek in že kar sanjska ekipa prinašata tudi pritisk, s katerim se bo soočal strokovni štab na čelu zEHF liga prvakinj se bo začela danes, krimovke bodo jutri ob 14. uri gostovale na Švedskem pri Sävehofu. V skupini B so še moskovski CSKA z reprezentančno kapetanko, branilke naslova iz Kristiansanda, Odense, najboljše moštvo v zadnjem desetletju Györ, Metz ter turški Kastamonu.Dve ekipi iz obeh skupin se bosta uvrstili neposredno v četrtfinale in čakale na tekmece iz playoffa, v katerem se bodo merile ekipe od 3 do 6. Žreb na Dunaju je dvakratnim evropskim prvakinjam (2001, 2003) namenil težjo skupino, v drugi se bodo merili Brest, Ferencvaros, Budućnost, Bukarešta, Borussia, Rostov-Don, Esbjerg in Podravka.»V naši skupini so kar trije udeleženci zadnjega F4, a nobena pot na vrh ni lahka. Želimo narediti korak naprej. Imamo visoke cilje, zanimajo me le točke in pogled na lestvico,« je umetniški vtis prečrtal Bregar, ki je nazadnje Krim pripeljal na prag četrtfinala, zmanjkal je le en gol proti CSKA.Krim je največja stalnica v ligi prvakinj, to bo zanj že 27. zaporedna sezona med elito. Dobra novica je, da je Mercator še za dve leti podaljšal sponzorsko pogodbo. V Stožice so se vrnile dolgoletne srbske reprezentantkein, ena najboljših slovenskih igralkin francoska zvezdnica, ki je tako kot, druga Francozinja v Krimovem dresu, osvojila olimpijsko zlato.Okrepitve so še srbska in hrvaška krilna igralka,in, ter brazilska vratarka. Po porodniški se je vrnila, po težki poškodbi bo kmalu nazaj kapetanka. Pomembno vlogo bodo imele št. 1 v vratihter krožni napadalkiinSpoštovanja vredna ekipa, ki pa mora veljavo potrditi na igrišču. Že jutri bo zanimiv preizkus proti klubu iz Partilleja v okolici Göteborga, ki slovi kot valilnica talentov. Navijači, ki bodo ljubljenke pozdravili v Stožicah prihodnjo soboto, ko prihaja Györ, so navdušeni predvsem nad vrnitvijo Lekićeve, ki je v Ljubljani pustila ogromen pečat v letih 2007–2011.»Priprave so trajale kar dva meseca, prijateljske tekme so bile spodbudne. Komaj čakamo, da se začne zares. Na Švedskem bomo favoritinje,« se odgovornosti ne otepa Beograjčanka, ki je v ponedeljek dopolnila 34 let.Tudi Bregarja že srbijo prsti, zaveda se, da bodo rezultati ključni, če želi ostati na klopi še sedmo sezono. Nekateri domnevajo, da utegne njegovo mesto prevzeti, ki ga je nasledil v reprezentanci, potem ko se je Bregar odločil sprejeti ponudbo iz Srbije. Adžić je z Budućnostjo osvojil ligo prvakov in s Črno goro evropsko prvenstvo. To sta tudi Bregarjeva cilja.