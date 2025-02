Krimovke končale črni niz v ligi prvakinj

Rokometašice Krima Mercatorja so v 12. kolu skupinskega dela lige prvakinj v Ljubljani premagale romunsko Glorio iz Bistriţe z 28:25 (12:13). Ljubljanska ekipa se bo v prihodnjem kolu 15. februarja v gosteh pomerila z danskim Nykøbingom. Ljubljančanke so po sedmih porazih v nizu dosegle prvo zmago v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. V dvorani Stožice so po hudem boju ukanile tekmice iz Bistriţe in jim prizadejale drugi poraz v tej sezoni, potem ko so v septembra lani v gosteh slavile s 35:30.

Varovanke španskega stratega Ambrosa Martina so večji del tekme igrale v krču, sedem porazov v nizu na najvišji klubski sceni je dodobra načelo njihovo samozavest. Prvi polčas je minil v povsem enakovredni igri, obe ekipi sta večji poudarek namenili obrambnim nalogam in se neprestano izmenjavali v vodstvu.

Ljubljančanke so prvič na tekmi za dva gola povedle v 25. minuti, ko je Ana Abina zadela za 11:9, a so jih romunske tekmice po izključitvi Španke Jennifer Gutierrez Bermejo tri minute kasneje ujele (11:11) in jim na polčasu ušle za zadetek (12:13).

Krim Mercator – Gloria Bistriţa 28:25 (12:13) Arena Stožice, 4211 gledalcev, sodnika Cipov in Klus (oba Slovaška). Krim Mercator: Arenhart, Vojnović, Jurič 2, Radičević 2 (1), Stanko 4, Gros 3 (1), Zaadi Deuna, Mavsar, A. Abina 5, N'Diaye, Guttierez Bermejo, Horaček 10, Ngombele 1, Brnović 1, Erceg, Grbić; Gloria Bistriţa: Mazareanu, De Arruda, Dinca, Burlačenko 3, De Araujo Frossard, So Delgado Pinto 3, Bazaliu 1, Bucar, Fujita 3, Seraficeanu, Kirdjaševa 2 (1), Nosek, Kacsor 2, Nocun 7, Vukčević, Mbengue Rodriguez 4; sedemmetrovke: Krim Mercator 2 (2), Bistrita 2 (1); izključitve: Krim Mercator 8, Gloria Bistriţa 8 minut.

Krimovke so v začetku drugega polčasa prvič na dvoboju zaostale za dva gola (12:14), a so se hitro zbrale in po golu Betchaidelle Ngombele v 36. minuti izenačile na 16:16. Z bojevito in srčno predstavo so sredi polčasa po golu Tjaše Stanko povedle za tri gole (20:17).

Ljubljančanke v prelomnih trenutkih dvoboja niso popustile, na krilih razpoložene in učinkovite francoske reprezentantke Tamare Horaček, ki je v drugem polčasu dosegla devet od skupno desetih golov, so tekmice vseskozi imele v oblasti ter po sedmih porazih v nizu dosegle prvo zmago po 5. oktobru lani, ko so premagale Storhamar.