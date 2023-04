Krimovke prepričljivo do 28. slovenske pokalne lovorike

Rokometašice Krima Mercatorja so zmagovalke zaključnega turnirja za pokal Slovenije v Ajdovščini. Ljubljanska zasedba je v finalu premagala Trgo ABC Izolo s 30:18 (17:11) in osvojila 28. pokalno lovoriko. Krim je brez pokalnega naslova ostal le v letih 1992 in 1998, ko je zmagala ljubljanska Olimpija.

Ljubljančanke so v Vipavski dolini upravičile vlogo papirnatih favoritinj. Levji delež do novega pokalnega zmagoslavja so opravile na sobotnem polfinalu, ko so z učinkovito predstavo v zadnjih 15 minutah prekosile v zadnjih sezonah najbolj enakovredne domače tekmice iz Ajdovščine, na današnji finalni tekmi pa jim srčne tekmice iz Izole niso povzročile večjih težav.

Trener krimovk Dragan Adžić je spočil nekatere nosilke igre in priložnost za dokazovanje ponudil svojim manj obremenjenim varovankam v sezoni. Te so rutinsko opravile svoje delo v dvorani Police in brez stresnih trenutkov strle odpor tekmic z Obale.

V ljubljanski ekipi je bila na finalnem dvoboju najbolj učinkovita Betchaidelle Ngombele. Zunanja igralka iz Konga je dosegla ducat golov, v izolski zasedbi pa se je izkazala Laura Cerovak z 11 zadetki.

Krim Mercator: Arenhart, Risović, Jurič, Stanko, Abina 5, Žabjek, Dmitrijeva, Klemenčič 2, Ljepoja, Varagić, Ngombele 12 (6), Lazović, Kovarova 5, Rosiak 2, Marković 3, Svetik 1.

Trgo ABC Izola: Vuk, Stojičić, Kantar Božič, Gržentić, Vujmilović 4, Nadarević, Močibob, Berzelak 1, Marinšek, Treven 1, Benigar, Mateković, Bažec, Cerovak 11 (5), Arnautović 1, Dodič.

Na današnji tekmi za tretje mesto so rokometašice ajdovskega Mlinotesta premagale Zvezdo iz Logatca s 40:16 (22:6).