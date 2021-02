Krimovke presenetile vodilno ekipo iz Rusije

Rokometašice Krima Mercatorja očitno še niso vrgle puške v koruzo glede uvrstitve v prestižni izločilni del lige prvakinj. V 13. kolu so namreč. tokrat v dvorani Tivoli, ugnale vodilno in kajpak favorizirano ekipi skupine iz Rostova na Donu – 28:27 (17:15). V tem ruskem mestu so namreč Ljubljančanke jeseni presenetljivo remizirale, zdaj pa so se doma odrezale z novo konkurenčno predstavo.



Že od začetka so domače igralke delovale neustrašno, vodile sredi 1. polčasa že za štiri gole, resda v drugem tudi že zaostajale z -3, v napeti končnici tekmi pa sta zablesteli Jovana Risović, Srbkinja v vratih Krima, ter strelka gola za zmago Sercien Ugolin. Za gostiteljice so danes sicer zadele: Pletikosić 9, Sercien Ugolin, Svetlik po 4, van Kreij 3, Da Silva Vieria, Klemenčič, Ljepoja po 2, Risović, Gomilar Zickero po 1.



V naslednjem kolu lige prvakinj bodo krimovke gostovale v Kristiansandu na Norveškem.

