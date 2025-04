Krimovke prve finalistke

Rokometašice Krima Mercatorja so se uvrstile v veliki finale zaključnega turnirja pokala Slovenije. Na prvi polfinalni tekmi so bile v Ljubljani prepričljivo boljše od Ptuja s 36:16 (18:8), v nedeljskem finalu pa jih čakajo zmagovalke drugega polfinalnega dvoboja Velenje – Mlinotest Ajdovščina, ki se bo začel ob 17.30.

Krimovke niso imele nobenih težav s Ptujčankami, v nedeljo bodo na Kodeljevem naskakovale svojo 29. pokalno lovoriko. Od slovenske osamosvojitve le dvakrat niso igrale v velikem finalu, prvič leta 1992, drugič pa lani, ko so polfinalno tekmo proti Ajdovkam izgubile zaradi administrativne napake, nastopili sta dve igralki, ki nista imeli pravice nastopa.

Pri ljubljanski ekipi je vratarka Amra Pandžić zbrala 14 obramb, v polju pa je bila najbolj učinkovita Ana Gros s petimi goli. Tamara Mavsar, Jennifer Gutierrez Bermejo, Betchaidelle Ngombele, Elena Erceg in Ema Abina so dosegle po štiri, Hawa Ramatou N'Diaye tri, Manca Jurič in Tea Pogorelc po dva, Grace Zaadi, Nina Zulić, Itana Grbić in Philomena Egger pa po en gol.

Pri Ptujčankah je bila najbolj učinkovita Minea Kolenko z desetimi zadetki, Urša Urbančič je dosegla tri, Špela Štelcer dva, Alja Polona Krasnič pa en gol.